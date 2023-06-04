Недільного вечора, 4 червня, на грунтовий корт у Парижі в 1/8 фіналу Ролан Гаррос вийдуть американка Слоун Стівенс та білоруска Аріна Соболенко. Тридцята ракетка світу проти другої. Ми, звісно, від душі, як і зазвичай, а тут – особливо, будемо вболівати всім серцем за нашу посестру Слоун.

Соболенко спеклася. До старту паризького мегатурніру-2023 їй ще якось вдавалося вихилятись поміж великими крапельками. Особливих ілюзій щодо неї, щоправда, не було. Адже всі, хто відмовчується після повномасштабного вторгнення русні в Україну, або ж прикриває сором фІговим листочком, на якому написано "внє політікі", однозначно на боці окупантів – ідейно чи просто тому, що в голові насрано. Однак у Парижі, під час ряду прес-конференцій, улюблениця Лукашенка, приперта до стінки, нарешті показала свою істинну фізіономію.

Кульмінацією стала пресуха білоруски, яку провели поспіхом і цілком таємно – лише для обраних лояльних ЗМІ. Щоб не звучало вкотре незручних запитань. Сталося це з повного схвалення оргкомітету Ролан Гаррос. Окей, до стерва із ракеткою запитань більше немає. Зате тепер вони адресовані, здавалося б, поважним французам. Створюючи комфортні, тепличні умови для однієї тенісистки, вони знехтували принципами рівноправності і свободи слова. Pourquoi?

Перший розіграш тенісного турніру в Парижі відбувся далекого 1891 року. Сучасну назву отримав трохи пізніше – на честь французького авіатора Ролана Гарроса, який встановив купу рекордів, зокрема першим в історії здійснив безперервний переліт через Середземне море (загинув наприкінці Першої світової у повітряному бою з німецьким пілотом). Тут бачили рекордні фінали Рафи Надаля і Кріс Еверт, Бьорна Борга і Штеффі Граф, Густаво Куертена і Жюстін Енен. Тут писалася історія тенісу. Зрештою, особливий момент, пов’язаний з Ролан Гаррос, є і в українських вболівальників. Адже у 1999-му Андре Агассі разом із нашим Андрієм Мєдвєдєвим розіграв один із найдраматичніших фіналів ever.

За понад столітню історію Ролан Гаррос не обходилося й без скандалів – значних чи дріб’язкових. Але настільки ницого та підлого вчинку, та ще й від самих організаторів, годі згадати.

Два дні тому ми побачили грубу цензуру в самому серці Європи. Безпардонно затуляють рот навіть першій ракетці світу Ізі Свьонтек, яку запитали про вибрики Соболенко. Раніше таке могло відбуватися десь на північних болотах чи, приміром, у тоталітарному Китаї. Та й навіть в Україні. Але ж – Франція, але ж – Париж. Держава з багатостолітніми традиціями боротьби за свободу (зокрема – свободу слова). Держава, де так натхненно виконують "Марсельєзу" і гостро реагують на будь-які обмеження. Зрештою, держава-флагман Європейського союзу, яка на офіційно-політичному рівні і словом, і зброєю підтримує нас у боротьбі зі супостатом.

Але у спортивній площині – все вкрай занедбано, аж дійшло до абсурду. Соратницю убивць – захищають, голос покривджених – придушують. Між іншим, чутливими французи виявилися і до роботи журналіста-розслідувача Михайла Ткача, який копав інформацію на Лазурному березі, де так люблять вкладатися у нерухомість російські мільярдери. Поліція вимагала в нашого колеги негайно покинути територію Монако.

Так чи інакше Соболенко і її високопоставлені французькі симпатики з розгону наступили на граблі, цупкий дубовий держак яких прикрашає напис синьо-жовтою фарбою "ефект Барбари Стрейзанд". Кожне намагання втаємничити інформацію чи "зам’яти" тему лише розпалює інтерес до неї у геометричній прогресії.

Прихована прес-конференція засвідчила, що нерви в Арінки посипались, вона втратила впевненість у собі. Готуйся, нешановна, "незручні" запитання до тебе виникатимуть значно частіше – не сховаєшся. А ось зі штабом Ролан Гаррос ще варто попрацювати, щоб інцидент із цензурою не увійшов у звичку, а ниций досвід не підхопили інші великі турніри. Прихильників газпрому, іскандерів і балалайки більше, ніж ми можемо собі уявити.

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