У першому раунді основної сітки Відкритого чемпіонату Франції Костюк поступилася Соболенко у двох сетах. Після матчу українка демонстративно не потиснула руку представниці держави, яка підтримує терористів. Трибуни незадоволено загуділи. Соболенко спершу, мабуть, подумала, що освистали її і єхидно вклонилася. Та вже за мить білоруска почала активно жестикулювати перед глядачами: мовляв, ніяк не второпає, чого суперниця так поводиться.

На післяматчевій прес-конференції на пряме запитання журналістки Tribuna.ua до Соболенко, чи підтримує вона війну проти України, тенісистка завела звичну шарманку. "Нормальні люди ніколи не будуть це підтримувати. Чому ми маємо йти і гучно казати про це, це ж як 1+1=2. Звісно, ми не підтримуємо війну. І якби ми могли її зупинити, ми б зробили це. Але, на жаль, це не в наших силах", – відповіла білоруска. Знову "ми", а не "я". І знову мантра про "маленьких людей", від яких нічого не залежить. Типовий світогляд жителів росії та її держави-сателіта.

Натомість Костюк чітко відповіла, чому не поважає свою опонентку: "Після цього турніру Аріна може стати №1 у світі. Вона буде першою у світі в одному з найвідоміших видів спорту. Аріна багато подорожує світом, має велику платформу людей, які її підтримують. Я бачу, наприклад, The New York Times, Washington Post, CNN, BBC. Є так багато платформ, які читають мільйони, мільярди людей у ​​світі. І просто скинути з себе відповідальність, не мати своєї думки щодо найважливішого у світі… Я не можу поважати це".

Також Марта порадила іноземним журналістам порозпитувати її колег-тенісистів, чиєї перемоги вони хочуть: України чи росії? Костюк не впевнена, що всі за нас. До слова, в ніч перед тенісною дуеллю українки з білорускою рідний Київ Марти пережив одну із наймасштабніших повітряних атак окупантів.

Екс-перша ракетка України Олександр Долгополов, який зараз захищає Батьківщину в лавах аеророзвідки ЗСУ, теж відреагував на випади Соболенко. "Російські танки та м’ясники приходять в Україну з Білорусі, в результаті чого сталася різанина в Бучі. Ти не сказала жодного слова засудження на адресу Білорусі чи росії. Проте щосекунди використовуєш твою платформу, щоб вдавати, що українці такі ненависні. Яка огидна лицемірка", – написав тенісист у своєму Twitter.

Костюк була здивована реакцією трибун. Вона вважає, що згодом глядачам буде соромно за те, що освистували її. А міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба порадив їм відвідати Бучу. "Або побігайте в укриття, коли в Білорусі злітає російський літак. От тоді й посвистите", – написав дипломат у соцмережах.

Градус напруження почав підійматися ще до початку матчу на Roland Garros. Коли Соболенко запитали, як вона почувається, знаючи, що Костюк не потисне їй руку після дуелі, та відповіла, що її це не зачіпає (як ми побачили, зачіпає, ще й як!). І додала: якщо Марта її ненавидить – то й добре. А ще, звісно, не обійшлося без "спорт поза політикою".

"Це геноцид українського народу, а не політика", – нагадала друга ракетка України. І пояснила: "Я не можу відчувати повагу до її вибору продовжувати їздити в росію, тренуватися там, спілкуватися з російською пресою. Не вивозити сім’ю з країн-агресорів, маючи достатні фінансові можливості для цього кроку. Я б не змогла змиритися сама з собою, коли моя країна таке робить, а я залишаюся там, де люди довкола просто продовжують жити своїм життям, відпочивати, розважатися, як і раніше.

Загалом я скажу так: у мене немає ненависті ні до кого з гравців із країн-агресорів. Я просто їх не поважаю. Для мене, якщо чесно, немає жодної різниці, коли мене там хтось ненавидить чи любить або щось іще, тому що це емоції. Для мене важливо, коли мене поважають, тому що повага – не емоція".

До речі, у березні 2022-го, в перші тижні повномасштабного вторгнення росії за підтримки Білорусі в Україну, Соболенко пообіцяла вдягти синьо-жовту стрічку на турнірі в Індіан-Веллсі. Однак слова не дотримала.

Схоже, білоруска вирішила, що цих її "потуг" на підтримку України достатньо. Бо надалі з її вуст пролунало немало критики на адресу українців. Мовляв, хейтять без причини бідолашну аполітичну спортсменку.

До слова, під найсвіжішим постом Соболенко в Instagram, де вона показує своє тренування, думки підписників розділилися. Дехто пише, що перестав її поважати після вибриків у бік Костюк. Інші стверджують, що позиція білоруски нормальна, бо ж спорт – не політика. На жаль, кремлівська пропаганда добряче засмітила голови людей по всьому світу.

Ще кілька років тому Соболенко не соромилася бути фанаткою Лукашенка. У 2018-му білоруські ЗМІ масово розтиражували особисту зустріч Аріни з Лукашенком, яка відбулася, начебто, на прохання самої тенісистки. Вона називала диктатора членом своєї команди і співала йому оди: "Добре народитись у країні, де президент підтримує спорт, як ніхто інший, і готовий прийти на допомогу у скрутну хвилину".

Тепер друга ракетка світу начебто й намагається дистанціюватися від президента-поплічника терористів, але й мостів не спалює. Коли тенісистку запитали, як вона ставиться до привітань Лукашенка з її успіхами на міжнародних турнірах, Соболенко зухвало відповіла: "Він може говорити все, що захоче. Я не маю жодного стосунку до політики. Я просто спортсменка, так, із Білорусі. Якщо після його виступу українці зненавидять мене ще більше, то що мені робити? Якщо вони почуваються краще, ненавидячи мене, я рада допомогти їм у цьому, вони можуть це зробити". Щоправда, додала, що привітання від Лукашенка не сприяють позитивній атмосфері.

Самопроголошеного президента Білорусі слова Аріни, схоже, ніяк не зачіпають. Та й те, що вона виступає під нейтральним прапором, жодної погоди не робить. Лукашенко презентує її перемоги як успіхи Білорусі. Черговий доказ того, що виступи тенісистів з країн-агресорів під білим стягом – це профанація, а не реальні санкції.

До речі, Соболенко давно живе гламурним життям у Маямі. Тож навряд чи їй щось загрожувало би за відверту критику режиму "картопляного фюрера".

Загалом WTA і ATP займають цинічну позицію щодо війни в Україні. На відміну від більшості міжнародних спортивних організацій, вони не відстороняли тенісистів з рф та Білорусі. Навпаки, тиснули на організаторів Вімблдону за те, що вони не допустили представників держав-агресорок.

А президент Жіночої тенісної асоціації Стів Саймон довів до панічної атаки ще одну відому українську тенісистку Лесю Цуренко. "Він сказав мені, що сам війну не підтримує, але якщо гравці з росії та Білорусі її толерують, то це тільки їхня власна думка. А думка інших людей не повинна мене засмучувати. Водночас Саймон зазначив, що якби він був би на моєму місці, то він почувався б жахливо", – розповіла українка.

Очільник WTA додав: впевнений, що росіян і білорусів допустять до Олімпіади в Парижі. І це, на його блюзнірську думку, відповідає fair play. За словами Цуренко, їй було важко дихати після цієї розмови, наша спортсменка пережила істерику.

Після інциденту Цуренко знялася з турніру WTA 1000 в Індіан-Веллсі – в 1/16 фіналу вона мала зіграти проти тієї ж Соболенко. Леся висловила готовність і надалі відмовлятися від поєдинків із росіянками і білорусками. "Морально не потягну", – резюмувала вона. На захист українки стала перша ракетка світу Іга Свьонтек. Польська зірка звернулась до колег з проханням активніше підтримувати українських тенісистів. Сама Свьонтек з перших днів повномасштабного вторгнення бере участь в благодійних заходах та говорить на весь світ, хто є агресором у цій війні. А на знак солідарності з нашим народом одягає синьо-жовту стрічку на всі змагання та медіазаходи.

Натомість Аріна у звичному для себе стилі огризнулася: "Ну, послухайте, ніхто не може контролювати емоції інших, розумієте. І я думаю, що WTA робить усе можливе, щоб контролювати ці емоції. Так, звичайно, між нами багато напруги. Але я, як і раніше, вважаю, що нічого поганого українцям не зробила; ні я, ні російські спортсмени, ні білоруські спортсмени, ніхто з нас не зробив нічого поганого".

Російські колеги Соболенко, зважаючи на цинічну позицію WTA, поводяться ще зухваліше за Аріну, яка не відчуває провини за те, що з території її країни летять ракети, які вбивають українців.

Анастасія Гасанова, яка до повномасштабного вторгнення тренувалася в Україні, після 24 лютого відверто підтримала збройну агресію рф. Звісно, з міжнародних турнірів її не дискваліфікували. Восени минулого року вона записала відео, наповнене кремлівськими наративами. Зокрема, про "державний переворот в Україні 2014-го та військову хунту, яка прийшла до влади". Українка Даяна Ястремська, з якою Гасанова мала зустрітися на турнірі в Руані, запропонувала опонентці піти за російським кораблем. На тенісистку з рф активно почала тиснути міжнародна спільнота і трохи збила пиху представниці агресора. Вона знялася з того турніру.

Ще одна росіянка Анастасія Потапова дозволила собі з'явитися на турнірі під егідою WTA у футболці московського Спартака. Символічно, звісно, бо клуб і його вболівальників неофіційно називають "м'ясом". Але іноземні колеги жест росіянки не оцінили.

Цього разу відреагувала навіть Жіноча тенісна асоціація. З Гасанової пригрозили зняти очки або оштрафувати на 5 тисяч доларів. Наразі вона таку акцію не повторювала.

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