Сьогодні за успіхом красуні, народженої в Кіровоградській області, стежать українські спортсмени, журналісти і навіть дружини футболістів. Серед читачів Еліни в Instagram ви знайдете "холостяка" Сергія Мельника, Анну Різатдінову, Мирославу Дубінчак та Дарію Бондар. Хоча, якщо добре пошукаєте, то можете побачити ще багато знайомих облич, адже аудиторія нашої дівчини в Instagram та YouTube сягає майже мільйона. Тож з чого починався її шлях?

Коли Еліні було три роки, її сім’я поїхала підкорювати столицю України, свою освіту дівчина здобувала вже там. Вона зізнається, що дитинство було досить бідним, іноді батьки не мали можливості платити за квартиру, тож майбутня модель через постійні переїзди змінила одинадцять шкіл. А вже у дев’ятнадцять років, паралельно навчаючись в університеті, почала підробляти моделлю.

Завдяки своїй роботі вона зустріла майбутнього чоловіка – Євгена Ножечкіна (після переїзду в Америку взяв псевдонім Дженсен Ноен). Він працював режисером і якраз шукав модель, а тут, запізнившись на сорок хвилин, приходить неймовірно красива та сексуальна дівчина. Хлопець довго не думав і вже через три дні після зйомок запросив її прогулятись набережною у Києві. Що ж їх чекало далі? Робота, навчання, зйомки. Еліна захищає диплом, а Дженсену пропонують поїхати в Америку, щоб зняти кліп.

Спершу пара вирушає туди, як туристи, на декілька місяців, щоб подивитись країну, але зараз там вже дев’ятий рік. За кордоном на них не чекали золоті гори, тому закохані реалізовували себе самі. Звісно, що все було дуже важко і навіть оренда першої квартири, де водилися клопи, здавалася ну дуже дорогою. Але наступна вже була з виглядом на славнозвісний напис HOLLYWOOD, пізніше – оренда приватного будинку і, зрештою, через рік – купівля більш просторого та шикарного дому.

Це молодятам не звалилось на голову з неба, адже Дженсен наполегливо розвивався у режисерстві. За цей час він встиг попрацювати з The Weeknd, Future, Аріаною Ґранде і Брайсоном Тіллером та багатьма іншими знаменитостями. Також українець зняв фільм "Передчуття" і не приховує, що це та робота, за яку йому точно не соромно.

Еліна ж активно займається моделінгом, знімається в кліпах, веде свій канал на YouTube та засновує фітнес-платформу Wispence, над контентом якої працює надзвичайно велика команда. Філософія у них проста – не лише фізичний розвиток підопічних, але й ментальний; тренування не заради спортивних рекордів, а, насамперед, для зміцнення здоров’я. До слова, платформа була абсолютно безкоштовною для українців у перші місяці війни, щоб навіть в такий страшний час люди не забували піклуватись про себе.

До речі, якщо мова зайде про кліпи, в яких знімалась наша героїня, то в українців може виникнути до неї немало критичних запитань. Прогорнувши декілька років, ви побачите у цьому списку російського виконавця Тіматі. Проте всі сумніви розвіює публічна позиція Еліни – після початку повномасштабного вторгнення вона категорично відмовилась від будь-якої співпраці з російським бізнесом, а це, до слова, втрата майже 50% її прибутку з реклами.

Росіяни звикли красти історію, території, людей… Тож наклали лапу і на біографію Федорової. Еліна потрапила під третю категорію злочинів наших сусідів, адже деякі російські медіа, якщо їх так можна назвати, наполягали у своїх статтях, що наша дівчина родом із росії, або й узагалі "російська модель".

Тільки от яке розчарування чекало на московитських фанів Федорової після початку повномасштабного вторгнення! Реакція Еліни та Євгена була миттєвою – вони виробили для себе стратегію допомоги Україні на інформаційному фронті.

Кожен робив те, що вміє найкраще: Еліна поширювала інформацію про криваві події в Україні, а Євген – знімав ролики, в яких показував світові всі звірства росіян. До речі, кліп з таким сюжетом українець зняв для групи Simple Plan, його навіть поширив на своїй сторінці у Twitter прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, а кошти з переглядів надіслали UNICEF для допомоги українцям. Нам залишається лише сподіватись, що гроші дійшли до свого пункту призначення.

А от хто точно не пошкодував фінансів – це Дженсен, адже за власні заощадження зняв соціальний ролик про війну в Україні, щоб нарешті розплющити світу очі. Позиція сім’ї абсолютно зрозуміла, тому точно нікого не здивує, що з 24 лютого 2022-го вони почали спілкуватись у сімейному колі винятково українською мовою. А коли мова заходить про власних майбутніх дітей, Еліна чесно заявляє: "Я завжди себе вважала українкою. Якщо в нас із чоловіком будуть діти, то я точно знаю, що не хочу, аби вони розуміли російську мову. Я не буду з ними спілкуватися російською мовою. Лише українською та англійською. Вони будуть українцями, нехай і житимуть у Штатах".

Америка була для талановитої сім’ї досить різною, проте вони зуміли на власному прикладі довести, що там, де фокус вашої уваги – це і є ваше життя. На завершення пропонуємо дванадцять заповідей від Еліни Федорової.

1. Щастя – це не фінальна крапка, а процес досягнення мети. Потрібно проживати кожен момент.

2. Концентрація та отримання задоволення від щоденних дрібничок, щоб не проживати життя на автоматі. Тоді час стає таким довгим, як це здавалося в дитинстві.

3. Не думати про минуле і не переживати за майбутнє, щоб не втрачати сьогодення.

4. Страх і тривога – природня реакція людини на якісь зміни. Бояться абсолютно всі. Просто хтось боїться і робить, а інший – ні.

5. Концентруватись на головному. Правильно розставляти пріоритети.

6. Не треба недооцінювати важливість свого оточення.

7. Над будь-якими стосунками потрібно працювати.

8. Не хвилюватись більше п'яти хвилин, якщо це не потурбує через п'ять років.

9. Ніколи не робити довгих перерв у фітнесі. Він – на регулярній основі.

10. Ніколи не засинати у сварці з чоловіком, адже час – дуже цінний ресурс.

11. Постійно пробувати щось нове.

"Нам простіше довіритись всьому звичному, але таким чином ми звужуємо своє життя. Експериментуючи, ми відкриваємо нові межі себе. Найбільша дурниця – робити все те саме, проте сподіватись на інший результат".

12. Бути більш гнучкими.

"Вчіться дрифтувати на хвилях в океані, але при цьому не дайте себе втопити. Відмовляйтесь від стереотипів".

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