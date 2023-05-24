Стосунки зіркової пари Олександра та Катерини зародились у шкільному віці. Тоді боксер переїхав у Севастополь та закінчував місцеву школу під номером 34, де і зустрів найгарнішу дівчинку в своєму житті. Вона навчалась у паралельному класі і мала прізвище Хмелевська. Згодом їхні дороги з’єднала спільна компанія. Боксер вважав дівчину просто товаришкою, проводжав по-дружньому додому, але зненацька прокинулись почуття. "Я взагалі його не розглядала... Хіба як друга", – згадує Катя. Але в нашого легіня були інші плани.

На момент боксерського чемпіонату у Криму Сашкові було 15, а його обраниці – 14. Перед боєм він запропонував їй зустрічатись, проте дівчина сказала, що він почує заповітну відповідь "так" лише після перемоги в бою. "Прийшло багато людей: Катя, її подруга, вони мені кричали, підтримували, тренер їх виганяв із залу", – розповідає боксер.

І тут на нього чекало розчарування, адже бився тоді з дуже міцним суперником, та ще й старшим за себе. Попри те, що поєдинок видався дуже яскравим, Олександрові перемогу не віддали. Врятувала хлопця лише премія в розмірі… двісті гривень. Для нього це тоді була астрономічна сума, яку він вигідно вклав в одну троянду для коханої, а натомість таки отримав омріяне "так".

Сашко був ще тим романтиком. Писав своїй принцесі вірші (це не дуже в’яжеться з образом брутального спортсмена, чи не так?). Після школи вони жили разом і їхні стосунки до одруження протривали аж сім років. Хоча не все так було солодко, як ми можемо подумати. Якось Усик зізнається: "Я теж людина і потрапив у ці "лапи слави". Думаю, це сталося десь у 2006 році. Мені було 19 років, і я став призером дорослого чемпіонату Європи. І це прямо вау: я став майстром спорту міжнародного класу, в мене підвищилася зарплата, мені дали премію. Природно, я думав, що я дуже крутий! По-моєму, ми навіть якось посварилися з моєю нинішньою дружиною і розійшлися. Я типу зірка, ходив, як Макгрегор".

Але закохані пережили й це випробування. У 2009-му, після чемпіонату світу, де Олександр посів третє місце і отримав заслужений гонорар – 10 тисяч доларів – пара запланувала весілля, яке боксер справив за свої гроші. За іншу частину відкладених грошенят він купив батькам, які жили в гуртожитку, власне помешкання.

Про плани сина на одруження не знав ні батько, ні мати. Усе свято було сплановане винятково з тестем. Довелося поспішати, адже Катя вже носила під серцем первістка. Своїм же Сашко просто зателефонував зі словами: "Приїжджайте в Крим".

Після весілля пара орендувала квартиру в Сімферополі та жила в очікуванні малечі. Сашко помалу реалізовував свої амбіції у звичному ритмі, аж поки з’явилась та, яка змінить його зі середини – доня Єлизавета. У перші дні кремезний чоловік навіть боявся торкатись немовляти. Якщо колись, після тренування, він міг приділити час друзям, то тепер ціль була одна – якомога більше працювати та заробляти.

Катя сиділа з дитиною в Сімферополі, поки Олександр реалізовував свою кар'єру в Києві, тому доводилось жити на два міста. Сім'я – це одна з причин, чому Усик так і не поїхав боксувати в Америку, маючи вже підписаний контракт. Дружина трималась до останнього і вмовила коханого не виїжджати, а мудрий чоловік підкорився – боявся втратити найдорожче.

Так вони й почали будувати своє гніздечко. Згодом у сім’ї народилось ще двоє синів – Кирило та Михайло. Вже з ними переїхали у свій будинок в селищі Ворзель, що біля Києва. "Перша наша дитина була по любові, друга – запланована, третя – як вийшло, так вийшло, ми не планували. Вона сказала: "Я вагітна". Я відповів: "Круто", – зізнається боксер. У його мріях завжди жили п’ятеро нащадків, а найбільшою насолодою стали романтичні вечори вдома з пивом, раками, серіалом та дітьми поруч.

…Настав страшний для кожного українця день – 24 лютого 2022 року. Повномасштабне вторгнення російських окупантів – і знову розлука для сім’ї Усиків. Катя забирає дітей та виїжджає за кордон. Сашко починає активно висловлювати свою позицію на весь світ. Тим часом їхній дім захоплюють немиті російські варвари.

Але ж чого варта розлука, коли є почуття? Сім’я на відстані підтримувала своє вогнище кохання, а соціальні мережі навіть після повернення Катерини не припиняють рясніти фото з обіймами та поцілунками.

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