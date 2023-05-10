У одного з найвідоміших боксерів в історії Мухаммеда Алі було 10 дітей. Стежкою батька пішла лише Лейла – донька від його третьої дружини Вероніки Порше. На профі-рингу спадкоємиця "Найвеличнішого" провела 24 поєдинки, перемогла нокаутом у 21 з них і ніколи не програвала. Вона ставала чемпіонкою світу у двох вагових категоріях й у 2007-му повісила рукавиці на цвях.

Здавалося, на ній завершиться боксерська династія Алі. Аж раптом нізвідки у ринзі з’явився худорлявий хлопчина зі знайомою ходою, високим захистом і потужною правою, а фани знову вибухнули скандуваннями: "Алі! Алі! Алі!".

Ніко Алі Волш дебютував в професіоналах у 2021 році й відтоді встиг здобути 8 перемог, не зазнавши жодної поразки. У п’яти боях онук легенди боксу тріумфував достроково. Вже 20-го травня непереможний проспект середньої ваги спробує записати у свій рекорд дев’яту перемогу в 8-раундовому поєдинку з суперником, ім'я якого наразі невідоме. Цікаво, що його протистояння відбудеться в андеркарді бою Василь Ломаченко – Девін Хейні за титул абсолютного чемпіона в легкій вазі.

Самому ж Алі Волшу чемпіонські паски поки що можуть лише наснитися. Втім він вже встиг наробити галасу у світі боксу ефектними нокаутами, за що отримав звання "Проспект року-2022" за версією WBC. Ніко часто порівнюють з легендарним дідом, і не дарма, адже він опинився в ринзі з його волі.

Ніко Алі Волш – останній представник боксерської династії Мухаммеда Алі

Рашеда на все життя запам’ятає 11 грудня 1981 року. Того дня 11-річна дівчинка разом з братами й сестрами прибула на Багамські острови, де її тато 39-річний Мухаммед Алі проводив поєдинок проти канадця Тревора Бербіка. Батьки Рашеди розлучились, коли їй було 5 років. Вона мешкала у Чикаго з мамою, братами та сестрами. Кожна мить, проведена з татом, була для неї величезним подарунком. Однак саме ця ніч на Багамах стала винятком.

"Це було жахливо. Тато був значно старшим, він був не в формі. Я знала, що йому не слід було боксувати. Цей молодий хлопець гамселив його. Я кричала: "Зупиніть бійку". У мене залишилось фото після бою. На ньому батько лежить у ліжку, а я цілую його й кажу: "Зупинись. Благаю, просто зупинись", – пригадувала Рашеда Алі Волш.

Цей бій увійде в історію, як останнє протистояння у кар’єрі Мухаммеда Алі. "Найвеличніший" поступився Тревору Бербіку за одноголосним рішенням суддів у 10-раундовому поєдинку, на кону якого не стояв жоден чемпіонський пасок.

Минуть роки, Рашеда разом з чоловіком Бобом Волшом, відставним сержантом морської піхоти США й ресторатором, виховуватиме двох синів у Лас-Вегасі. Принаймні раз або двічі на місяць сім’я Волшів долатиме понад 300 миль, аби відвідати у Скоттсдейлі старечого Мухаммеда Алі.

Для усього світу екс-чемпіон в королівському дивізіоні був "Найвеличнішим", однак онуки називали його просто "Поппі". Старший Б’яджо Алі Волш у молодших класах серйозно зацікавився американським футболом. Ніко завжди був іншим, ближчим до "Поппі". Їм подобалось разом показувати фокуси, дивитися фільми, особливо вестерни та жахи.

Розмови двох поколінь неминуче переходили до боксу. Онук захоплювався спортом, який прославив його дідуся на увесь світ. В 11 років Ніко вперше потрапив у боксерський зал Лас-Вегаса. Дебютний спаринг, традиційно для новачків, ознаменувався болючим фіаско та підбитим оком.

"Мене побили в "одну хвіртку", тому що вони знали, хто я. Я ніколи не зізнавався, що я онук Мухаммеда Алі. Проте всі про це звідкись довідувались. Кожен хоче нокаутувати Алі. Я відчув це ще під час першого спарингу, тож вже звик до такого.

Я дивлюся відео боїв своїх суперників перед нашим поєдинком, а потім переглядаю наше протистояння. Мені здається, у ринзі зі мною вони стають найкращими версіями самих себе", – Ніко.

Втім Алі Волш продовжив боксувати. Він не може похизуватися успішною аматорською кар’єрою. Загалом Ніко провів трохи більше, як 30 боїв у любителях й далеко не всі виявились переможними.

У 14 років він твердо вирішив пов’язати своє життя з рингом. Це сталося після розмови з Мухаммедом Алі. Онук показував діду один зі своїх спарингів. Аж раптом спитав:

– "Поппі", хочеш, я продовжу боксувати?

"Найвеличніший" подивився в очі спадкоємцю, але не зміг вимовити ані слова – давалася взнаки хвороба Паркінсона.

– "Поппі", стисни мені руку, якщо хочеш, щоб я кинув займатися боксом, – онук взяв діда за руку, але відповіді не було.

– "Поппі", стисни мені руку, якщо хочеш, щоб я продовжував займатися боксом, – запитав Ніко востаннє, сподіваючись, що дід його чує.

Мухаммед Алі міцно стиснув.

Ніко Алі Волш у профі-рингу: шорти діда та яскраві нокаути

Через сім років після доленосної розмови Ніко дебютував на професійному ринзі у поєдинку з Джорданом Віксом. Вже у першому раунді Алі Волш правим хуком відправив свого опонента в нокдаун. Вікс зміг продовжити бій, однак Ніко вже не відпустив свою жертву – технічний нокаут.

Символічно, що на цей поєдинок Алі Волш одягнув шорти діда. Це сталося незаплановано. Ніко передчасно замовив собі нову амуніцію, однак її не встигли виготовити та доставити вчасно. На щастя, він захопив з собою талісман – шорти Мухаммеда Алі.

У наступному бою Ніко знову здобув дострокову перемогу над Джеймсом Вестлі II. На старті 3-го раунду Алі Волш приголомшив візаві потужним правим кросом. Вестлі підвівся і сигналізував рефері, що може продовжити поєдинок. Втім з кута Джеймса вилетів рушник і пролунало: "No mas".

У поєдинку проти Реєса Санчеса Ніко вперше пройшов усю заплановану дистанцію. За підсумками 4-х раундів двоє суддів віддали перемогу Алі Волшу, один з них побачив нічию. Спадкоємець легенди довів, що це випадковість, вигравши наступні три бої поспіль нокаутом у перших двох раундах. В одному з них Ніко вдруге зняв скальп з Санчеса – цього разу достроково.

Два крайні поєдинки Ніко Алі Волша з Біллі Вагнером та Едуардо Аялою тривали усі заплановані 6 раундів. В обох випадках судді одноголосно віддали перемогу спадкоємцю "Найвеличнішого". Можливо, у наступному бою йому знову вдасться потішити фанів ефектним нокаутом. Втім, очевидно, що до топ-боксерів Ніко поки що не доріс, а тим паче до рівня легендарного дідуся.

Наразі важко спрогнозувати, яке майбутнє чекає на Алі Волша. Проте його блакитна кров та гучне прізвище напевне дозволять хлопчині сколотити великі гонорари, навіть проводячи бої в андеркарді чемпіонів світу.