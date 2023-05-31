Жінка, яка дала життя українській культурі та шалено талановитим дітям. Жінка, яку знаємо просто як Олену Пчілку або ж матір Лесі Українки. Жінка безстрашна, яка присвятила своє життя Україні, а її твори цитувала вся тогочасна еліта. Жінка, важлива для народу, проте багатьма недооцінена. Все це – Ольга Косач.

Перший потяг до всього українського у неї почався ще змалку. Її батько Петро Драгоманов був дрібним, проте високоосвіченим дворянином, знав декілька мов. У домі майбутньої письменниці, перекладачки та фольклористки завжди було багато книг і журналів, тож всі діти, оточені українським контентом, зростали у любові до Батьківщини, займались самоосвітою.

А тим часом: Пчілка народилася у червні 1849-го, на вісім років раніше, ніж з’явився найстаріший футбольний клуб світу – ФК Шеффілд.

Згодом Ольга опише цей період з життя так: "Можна сказати, що українська течія оточала нас могутньо: се була українська пісня, казка, все те, що створила українська народна думка і чого держався тодішній народний побут… Чи можна ж було нам не знати українського слова, коли воно було просто таки нашою рідною, притаманною стихією?".

З дванадцяти років освіту здобувала у Київському пансіоні шляхетних дівчат. Навіть сама назва закладу зайвий раз підкреслює, наскільки мудрою жінкою стане Ольга.

А тим часом: у Лондоні засновують Крістал Пелас, який, за останніми дослідженнями, вважається найстарішим професіональним ФК планети.

Вийшла заміж мисткиня досить рано, за нинішніми мірками. Їй було лише 19, а чоловікові – 26 років. Та навіть цей шлюб є унікальним для історії. Адже після народження донечки Лесі, Петро Косач став першим чоловіком, який пішов у декрет і самотужки виховував малечу. А працював він, на секундочку, головою Луцько-Дубенського з’їзду мирових посередників.

Ольга (Олена Пчілка) і Петро Косачі з дітьми Оксаною, Ісидорою, Миколою в луцькому помешканні, 1890 рік

А тим часом: у рік весілля Петра та Ольги на території Польщі народжується Емануїл Ласкер – німецький математик, другий чемпіон світу з шахів (утримував шахову корону упродовж рекордних 27 років). А барону П’єру де Кубертену, ініціатору відродження Олімпійських ігор, на той момент лише 5 років – він ще рожевощокий хлопчик.

Пчілка дбала про реалізацію себе, як жінки, проте і за дітей не забувала. Своїх шістьох не довірила русифікованим школам, а навчала малечу самостійно. Важливою складовою виховання були подорожі багатьма містами України – так, за задумом Олени, її кровиночки проймались українським духом. І це правда! Саме цими поїздками надихалась Леся Українка, пишучи відому п’єсу "Лісова пісня". До речі, мама стала для неї першим критиком та цензором.

Олена Пчілка та Леся Українка

А тим часом: поки Пчілка співала новонародженій Лесі перші колискові, на Туманному Альбіоні зареєстрували новий футбольний клуб – Редінг (1871 рік).

Олена стильно кидала виклик московитам. Адже послідовно змінювала свої аристократичні сукні на народний український стрій, доповнений вінком і густими косами. У такому вигляді вона не тільки перебувала в межах власного дому, а й часто підкорювала вулички. У той період лютої русифікації це був дуже небезпечний вчинок. Але відважна українка не лякалася і творила далі.

Пчілка першою впорядкувала і видала книгу про види та особливості українських розписів, узорів з кольоровими замальовками писанок, вишиванок. Записувала пісні, народні звичаї і, формуючи свою грандіозну колекцію, залишила неоціненний скарб для нашої культури.

А ще спільно зі своєю подругою Наталією Кобринською започаткувала у Львові феміністичний альманах "Перший вінок" (1887 рік, тоді ж заснований шотландський Селтік). У цьому виданні мали можливість друкувати свої оповідання, маніфести, роздуми видатні жінки тієї епохи. Та й сама Пчілка написала три феміністичні праці.

З настанням 1900-х Олена діє більш рішуче і навіть радикально. Приміром, у 1903 році, на відкритті пам’ятника Івану Котляревському у Полтаві, вона єдина виступає українською мовою, порушуючи встановлену царатом категоричну заборону.

А тим часом: чемпіоном Англії-1903 став Шеффілд Венсдей, прем’єрний розіграш Кубка Іспанії виграв Атлетік Більбао, а найсильнішою командою Німеччини виявився Лейпциг (не плутати з РБ!).

Минає два роки і Пчілка на зустрічі з царським прем’єром Сєргєєм Вітте наважується підняти питання щодо скасування заборони україномовного друку та викладання у школах. Спроба – марна, але увійшла в історію, як патріотичний порив літераторки.

Макс Шмеллінг

А тим часом: у світі виник ряд нових футбольних клубів, яким судилося дожити до наших днів і залишитись на плаву: Челсі, Бока Хуніорс, Галатасарай, Осер, Естудіантес, Майнц, Чарльтон, Спортінг Хіхон… А ще у 1905-му народився, мабуть, найвідоміший німецький боксер усіх часів – Макс Шмеллінг.

Останній відчайдушний акт спротиву від Олени Пчілки датований 1920-м, коли царський чобіт на горлі українців змінився більшовицьким. Під час святкування дня народження Тараса Шевченка у Гадяцькій гімназії, легендарна літераторка огорнула погруддя Кобзаря синьо-жовтим прапором та виголосила полум’яну промову українською. Цього ж року її арештували за "контрреволюційні" виступи, але згодом відпустили.

А тим часом: вже через місяць бельгійський Антверпен прийняв сьомі Літні Олімпійські ігри, на яких вперше в історії було підняте біле полотнище із п’ятьма кільцями.

Наша героїня досягла поважного віку і померла у Києві 4 жовтня 1930-го, на 82-му році життя. Коли футбол вже понад два місяці мав прем’єрного чемпіона світу – збірну Уругваю. А столиця України четвертий рік поспіль ходила "на Динамо".

Історичне чтиво від Спорт 24

"Віра сіганула – хату перестрибнула": історія української спринтерки, яка оформила світовий рекорд зі... стрибків у довжину

Майже Формула-1 на вулицях міста Лева: історія "Львівського трикутника" – унікальних автоперегонів XX століття

Тур де Франс: пекельні маршрути, агресивні фанати та наркотики замість сну – як зароджувалась "Велика петля"