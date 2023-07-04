Вони були людьми з різних світів, а їхня історія скорше нагадує бочку з дьогтем, у яку старанно заливали мед.

Вікторія народилась в графстві Ессекс у сім'ї Жаклін і Ентоні Адамс. Батько працював інженером-електроніком, дуже добре заробляв. Статків вистачало не тільки для того, щоб дати трьом дітям хорошу освіту, а й для того, аби вони до школи могли їздити з водієм на шикарному Rolls Royce. Але дитячий світ – теж жорстокий та заздрісний, тож Вікторія, соромлячись батьківського багатства, зупиняла водія на два квартали раніше, щоб дійти до школи пішки і не натрапити на чергову хвилю булінгу.

У якийсь момент це оточення стало для неї пеклом, як вона зізналась пізніше: "У школі я була аутсайдеркою. У мене кидали речі, у мене не було друзів, і я була об'єктом залякування". Проте дівчинка намагалась не впадати у відчай і поринула у пошук занять для душі, у саморозвиток. У школі все завжди було "на відмінно", а після уроків вона відвідувала танцювальний гурток і паралельно цікавилась модою.

Якось подруга мами, після закупів у магазині Gucci, віддала Вікторії фірмовий пакет. Задоволена малеча носила в ньому підручники до того часу, поки там не протерлось дно. Цей випадок, мабуть, найбільше характеризує її натуру. Згодом дівчина вступила в театральний коледж на спеціальність "сучасні танці", проте тоді вона навіть не підозрювала, як це знадобиться їй у майбутньому.

Одного разу, гортаючи черговий журнал, красуня натрапила на оголошення про відбір дівчат для музичної групи і зрозуміла: саме час показати свої танцювальні та музичні здібності. Недарма ж стільки років працювала… І справді сталося диво, адже дівчинка, яка все життя була прискіпливою до себе, стала найкрасивішою учасницею поп-гурту Spice Girls, який мав просто колосальну популярність у 90-х. Навіть колеги не могли не зауважити її краси та стилю, тож дали прізвисько "Розкішна Перчинка".

Можливо, саме прагнення до успіху і саморозвитку стало ниточкою між майбутніми закоханими, адже поки Віка соромилась багатства, батьки Девіда намагались зводити кінці з кінцями. Проте вони зробили найважливіше – побачили в очах сина жагу до футболу і вирішили не гаяти часу. Батько увесь вільний час присвячував тренуванню малого. Девід уже з дитинства знав свою формулу реалізації, тож робив все, аби найуспішніші футбольні клуби кусали за ним лікті.

Як відомо, наполеглива праця завжди дає свої плоди. Кар’єра Бекхема стрімко рухалась вгору і, здавалось, його вже не зупинити. Трофеї цього красеня можна складати у довжелезні списки, але, мабуть, найважливішим серед них є нагородження орденом офіцера Британської імперії, який йому вручила королева Єлизавета ІІ особисто.

Одного разу, нічого не підозрюючи, Девід відпочивав у своєму готельному номері після виснажливого відбіркового матчу ЧС-1998 у Тбілісі. Він лежав на зручному ліжечку та механічно перемикав телеканали. У якийсь момент його неначе гіпнозом притягнуло до кліпу дівчат з гурту Spice Girls. Він їх бачив уперше. Хлопець сам не до кінця розумів, що з ним відбувається, адже, як заявив згодом: "Мені завжди подобалися спокійні блондинки, але з Вікторією все навпаки – вона темненька та дуже галаслива". Він не знав, яким чином ця краса повинна потрапити до його рук, але чітко вирішив – достукається до своєї "перчинки" чого б воно йому не коштувало.

Життя усміхнулося Бекхему. Йому неймовірно пощастило, адже подруга з гурту затягла Вікторію Адамс на благодійний матч. Для дівчини це було вперше, ба більше – вона і зараз вважає: у футболі достатньо знати лише те, що команда повинна забивати голи у ворота. Проте того вечора з Віки видався поганий голкіпер. Врода гравця під №7 потрапила їй у саме серце так, що вона не ладна була його вгамувати, тож вирішила не чекати кращого моменту для знайомства.

Після матчу подруга відвела Вікторію до роздягальні МЮ, а Девід не знав куди має себе подіти, коли побачив, що мрія всього його життя заходить у двері. Коли зустрілись їхні погляди, то здавалось, що все життя поставлене на паузу і в них є лише ця мить. Аби тиша не була такою затяжною, дівчина простягнула тендітну долоню і відрекомендувалась своєму майбутньому чоловікові – він миттю відповів. Кралечка вручила йому квиток на матч, де записала свій номер телефону, запропонувавши повечеряти разом. І, не чекаючи моменту, коли футболіст усвідомить, що все це – реальність, Адамс неначе розчинилась у дверях.

Повернувшись додому, Девід одразу взявся переписувати номер коханої на ще шість листочків, аби точно не загубити. Хоча цей талісман не потрапив у смітник навіть після 24 років спільного життя.

Після романтичного рандеву та першого поцілунку на стоянці поруч із рестораном, кохана почала відвідувати усі матчі і опікувалась своїм чоловіком, як тільки могла. А гравець під №7 був ладен класти увесь світ до її ніг, про що відкрито заявив своєму тренеру, коли той висловив побоювання щодо таких сильних почуттів. Девід лише з усмішкою відповідав: "Моє велике кохання допоможе мені піднятися на такі висоти, про які я раніше і мріяти не міг".

У перші місяці закохані переховувались від стороннього ока і хотіли просто у тиші насолоджуватись моментами щастя. Коли Девід врешті наважився зробити Вікторії пропозицію, вона попросила в нього трішки часу на роздуми, адже лікарі ще в двадцять років виписали їй страшний вирок – безпліддя. Дівчина добре знала, що коханий хоче мати велику сім’ю, тож не поспішала руйнувати його мрії, сковуючи шлюбом. Проте Бекхем навіть слухати про це не хотів. Він отримав своє довгоочікуване "ТАК!" після справжнього дива: Віка повідомила, що носить їхнього первістка під серцем. Бруклін народився за 4 місяці до весілля і гарно вписався на святкові фото батьків. Радість після народження сина було важко описати. Парочка одразу вирішила, що всіх дітей виховуватиме самостійно.

Святкування весілля відбулося з розмахом, тож обійшлось молодятам просто в астрономічну суму – вісімсот тисяч доларів! Вікторія не зрадила своїй любові до моди – лише шикарна сукня нареченої коштувала сто тисяч. Закохані з самого початку сімейного шляху показали світові вміння заробляти, адже одному із видань продали права на висвітлення їхнього весілля за п’ятсот тисяч, чим значно скоротили власні витрати.

Вони викохували свого первістка, який з народження страждає на епілепсію, і ладні були знищити весь світ, коли дитя злякалось спалахів камер і в нього стався приступ. Зараз Бруклін почувається добре і навіть не обмежує себе в заняттях спортом. Тож сімейство жило розміреним життям виховуючи вже двох синів, адже 2002 року у пари народився Ромео. Проблеми почались тоді, коли Девід перейшов у мадридський Реал. Парі довелось якийсь період жити нарізно з умовою, що в будь-який час вони зможуть сісти в літак і зустрітись вже через кілька годин.

За цей час футболіста спокусила його ж асистентка – Ребекка Лус. Втаїти це було просто нереально, адже інформацію швидко підхопили ЗМІ. Девід передивлявся глянці і йому просто втікала земля з-під ніг. Як би він не намагався додзвонитись до коханої, чув лише гудки, тишу і свіжі заяви коханки, яка не стримувала свою фантазію.

Реакція Віки стала сюрпризом для всього світу. Вона заявила, що довіряє чоловікові, а сама зібрала дітей та сумки і полетіла до Девіда. Після затяжної розмови вони вирішили залишитись в стосунках, навіть не підозрюючи, що їх чекає попереду.

Несподіваний вечірній телефонний дзвінок миттю привів Бекхема до тями і життєві пріоритети вмить стали на свої місця. Від того, що Девід почув у поліції, в нього захолола кров – Вікторію з дітьми намагалися викрасти з метою викупу, який сягав семи мільйонів доларів. В один момент він міг втратити все… Чоловік бачив ненависть та заздрість, проте навіть не підозрював, що все могло досягнути такого рівня жорстокості.

Після хвилі випробувань Бекс вирішив заново скріпити сім’ю, тож запросив Віку приїхати в клуб, де чекав у роздягальні і знову освідчився, аби почати життя з чистого аркуша.

"Я довіряю своїй дружині на 110%. Коли люди називають Вікторію "мужиком у спідниці", я тільки щасливий від цього".

Тож заново щасливе сімейство подарувало світу третього сина – Круза, а ще через 6 років таку довгоочікувану доню Гарпер. Вона народилась практично на переламі кар’єри батьків, тож в цей період постало питання – куди рухатись. Вікторія вже мала відповідь – дизайн одягу. Вона отримала підтримку від чоловіка і почала свій шлях з мрією одного дня передати все своїй доні. "Насправді, це чудово мати доньку. Вона дуже мила. Вона одразу ж знайшла своє місце у сім'ї. Мені подобається, що, може, одного прекрасного дня вона буде дивитися на мене так само, як хлопчики дивляться на Девіда", – розповіла Вікторія.

Маленька Гарпер стала справжньою принцесою вдома, де запровадила власні правила. Одного разу, коли Вікторія проходила повз дитячу, побачила, як Девід, сидячи на підлозі, зшиває нове плаття для ляльки своєї доні. Фото цього милого моменту просто мусив побачити Instagram.

Вікторія зізнається, що їй довелося докласти багато зусиль для того, аби зберегти пошану до себе, як до жінки, а не тільки як матері та дружини. Вона досі не може налюбуватись його красою та подякувати світові за прекрасного чоловіка. Ніколи не применшує його роль у своєму успіху: "Він справжній "батько– квочка". Це круто! Він — найрозумніший чоловік у світі. Він не тисне на мій розклад. Девід знає, що робота важлива для мене. Замість того, щоб змушувати мене відчувати себе винною чи бурчати, він знаходить рішення та відіграє роль батька на 100 відсотків".

Сім’я Бекхемів, попри всі труднощі, лише міцнішає і зараз радо приймає невісток. До слова, на весіллі Брукліна батько нареченої під час своєї вітальної промови закликав гостей віддати гроші, які вони збиралися подарувати молодятам, на допомогу Україні.

А нам залишається лише спостерігати та сподіватись на щасливе продовження шаленої історії кохання.

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