Фінал Ролан Гаррос-2023 став для Джоковіча історичним. У вирішальному протистоянні Відкритого чемпіонату Франції сербська знаменитість здолав Каспера Рууда – 3:0 (7:6, 6:3, 7:5) і завоював 23-й титул Grand Slam у кар'єрі.

Таким чином Джоко обійшов ще одну легенду світового тенісу Рафаеля Надаля – в активі іспанця 22 перемоги в мейджорах. До слова, за тріумфом Новака з трибун спостерігали Кіліан Мбаппе та Златан Ібрагімовіч.

За сторінкою Джоковіча в Instagram стежать майже 13 мільйонів підписників. Він той, чий голос чують на різних континентах. Чудова можливість підсвічувати глобальні проблеми. Як-от російські варварства в Україні. От тільки Новак воліє висловлюватися туманно, не називаючи рф агресором і терористом.

На самому початку повномасштабного вторгнення культовий тенісист повівся людяно. Коли російські ракети почали падати на наші землі, він одразу ж запропонував підтримку і фінансову допомогу екс-першій ракетці України, а нині військовослужбовцеві ЗСУ, Сергієві Стаховському.

Однак вже у квітні 2022-го Джоковіч став на захист російських і білоруських тенісистів, яких (о горе!) організатори Вімблдону не допустили до турніру.

"Я завжди засуджуватиму війну. Я ніколи її не підтримуватиму, адже я сам дитина війни. Мені відомо, наскільки велику емоційну травму вона залишає. Ми всі знаємо, що трапилося в Сербії у 1999 році. Ми мали багато воєн на Балканах за нещодавню історію. А все-таки, я не можу підтримати рішення Вімблдону. Я думаю, що це безумство. Коли політика втручається у спорт, це дає нехороший результат", – озвучив Новак на весь світ безглуздий кремлівський наратив "спорт поза політикою".

Ба більше, серб запропонував українським і російським тенісистам виступити у парному розряді: "Представники білорусі, росії та України могли б зіграти у виставкових матчах чи у міксті, а призові були б спрямовані жертвам в Україні. Були варіанти, але ніхто не хотів їх розглядати". Абсолютна відірваність від реальності, інфантильність або ж блюзнірство.

Дров у цей зашквар регулярно підкидає одіозний батько Новака – Срджан Джоковіч. Наприклад, під час чвертьфіналу Australian Open-2023 він не посоромився робити фотографії та позувати на відео зі сербськими вболівальниками, як пронесли на трибуни огидну символіку: зображення президента країни боліт путіна та прапори квазіреспубліки "ДНР". На одному з них була футболка з літерою Z та написом "Де ми, там росія".

На відео Срджан говорить щось сербською. Деякі ЗМІ переклали це як "хай живе росія", інші стверджують, що Джоковіч-старший сказав "zivejli lyudi", тобто "ура, хлопці" або "до побачення".

Коли ситуація набула резонансу, Срджан спробував недолуго вибачитися. Мовляв, просто сфотографувався з фанатами сина, не думаючи про наслідки. А взагалі він прагне "миру у всьому світі". Новак став на його захист: "Мій батько, вся моя сім'я та я пройшли через кілька воєн у 90-ті роки. Ми проти війни та ніколи не підтримаємо насильство. Він сказав: "На здоров’я". На жаль, деякі ЗМІ розтлумачили це неправильно. Мені шкода, що все так сильно загострилося. Сподіваюся, люди розуміють, що не було абсолютно жодного наміру підтримувати будь-які військові ініціативи чи щось подібне".

Нещодавно Джоко знову висловився про війну в Україні. Визнав, що це трагедія. Але про те, що її спричинили росіяни – ані слова.

"Війна – це найпотворніша річ у житті, найгірший винахід людства, найгірша ідея в історії. На жаль, війна в Україні триває дуже довго, і з кожним днем вона стає все більш руйнівною. Є знищені міста, обірвані життя, але є і збиток, який неможливо побачити, який залишиться надовго", – сказав Новак. Скидається на стандартну фразу, яку треба виголосити, бо зараз так роблять всі прогресивні люди.

Також Джоковіч виступає проти визнання Косова незалежною державою. На цьогорічному Rolland Garros він спричинив політичний скандал, написавши на об'єктиві камери: "Косово – це серце Сербії. Зупиніть насильство".

На лицемірство серба одразу ж відреагували Олександр Долгополов і Сергій Стаховський. "А дехто казав, що тенісисти нічого не можуть зробити, щоб зупинити вторгнення росії до України…", – написав Стаховський у своєму Twitter. "Це вже політика чи все-таки спорт? Ласкаво просимо до реальності", – додав Долгополов.

Але ім'я тенісної зірки фігурує у скандальних хроніках не лише через любов до росіян. Джоковіч – затятий антивакцинатор. Він навідріз відмовився робити щеплення від ковіду, через що тенісиста навіть депортували з Австралії у 2022-му. Відтак він не зміг взяти участь у хардовому мейджорі. З цієї ж причини Новаку довелося знятися з торішнього US Open та пропустити кілька мастерсів у США.

Вочевидь, перша ракетка світу не вірить у ефективність вакцинації. Але, наприклад, переконаний у тому, що силою позитивного мислення можна змінити брудну воду на чисту. Вірить у силу боснійських пірамід, які давно визнали псевдонауковою сенсацією. А одного разу заявив, що діагностував у себе алергію на глютен... втиснувши скибку хліба собі у живіт.

Цікаво, чи вважає він Землю пласкою, як його однодумець-антивакцинатор Кайрі Ірвінг з НБА?

Кілька разів 23-разовий переможець турнірів Grand Slam опинявся і у пікантних скандалах. Із 2014 року тенісист у шлюбі з подругою дитинства на ім'я Єлена – пара виховує двох дітей. Однак у 2019-му ширилися чутки, що подружжя на межі розколу. Прикметно, що того року Єлена не відвідала жодного матчу Новака.

"Жовта" преса приписувала Джоковічу численні романи. Наприклад, із сербською поп-зіркою Наташею Беквалац – їх ніби навіть бачили разом під час відпустки на Ібіці того самого року, коли Єлена ігнорувала всі змагання Новака. Також зіркового спортсмена пов'язували із боллівудською актрисою Діпікою Падуконе та Леді Лі – найбільш високооплачуваною діджейкою Сербії.

Джоковіч і Діпіка Падуконе

Діджейка Леді Лі

А одного разу Джоковіч ледь не став жертвою секс-провокації. У 2021-му сербська модель Наталія Щекіч публічно заявила: їй пропонували 50 тисяч фунтів стерлінгів, щоб спокусити тенісиста і зняти секс із ним на камеру. Однак манекенниця відмовилася.

Наталія Щекіч

Не бракує двозначних ситуацій з Джоковічем і на корті. Аналіз Wall Street Journal, який досліджував протоколи, живі блоги, відео та звіти про його матчі, виявив десяток випадків, коли Новак робив перерви на туалет під час ігор на великих турнірах з 2013 року. Усі ці паузи, крім однієї, відбулися під час напружених поєдинків, які тривали принаймні чотири сети – і в 10 із 12 випадків серб одразу брав наступну партію...

Джоковіч теж зізнався, що ці походи в туалет йому зазвичай не для того, щоб справити потребу. "Ти в основному використовуєш цей момент, щоб перезавантажитися психічно, змінивши оточення. Навіть якщо це коротка перерва, ти можеш зробити кілька глибоких вдихів і повернутися як новий гравець", – сказав він на Відкритому чемпіонаті Франції-2021.

На Wimbledon-2015 Джоковіч накричав на бол-гьорл, чим довів її до сліз. А у 2020-му Новака дискваліфікували з четвертого кола US Open за те, що він влучив м'ячем у горло лінійній судді. Щоправда, тенісист клявся, що зробив це ненавмисно. Але жінці це не надто допомогло – фани серба зацькували її сотнями прокльонів у соцмережах. Через хвиилю хейту суддя була змушена закрити свої профілі.

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