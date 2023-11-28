Завжди брутальний, озброєний, зі суворим поглядом та скупий на емоції. Не втомлюється гамселити злочинців, а частіше й сам виступає на боці поганих хлопців. Життя Джейсона Стейтема – це нескінченні знімання на голлівудських майданчиках та червоні доріжки. Але тридцять з гаком років тому він зовсім по-іншому уявляв своє існування.

Юний Стейтем, який народився у сім'ї музиканта і кравчині, мріяв про спортивну кар'єру і марив олімпійським золотом. Своє майбутнє він хотів пов'язати... зі стрибками у воду. Упродовж цілих 12 років був членом збірної Великої Британії з цього спорту. І навіть виступав на Олімпійських іграх у Сеулі 1988 року. Найвищим спортивним досягненням Стейтема стало 12-е місце на чемпіонаті світу 1992 року.

Щоб мати кошти на заняття спортом, Джейсонові доводилося працювати. Хлопець встиг спробувати хліба вуличного торговця, продаючи біжутерію та низькоякісні парфуми. За красивою легендою, одного разу атлетичного юнака помітив на вулиці модельний агент, який запросив знятися у рекламі джинсів. Потім Стейтема запримітив Гай Річі, який покликав його у культову стрічку 90-х "Карти, гроші, два стволи". Далі на колишнього стрибуна у воду чекала участь у десятках мегапопулярних екшнів ("Великий куш", "Перевізник", "Форсаж" тощо), світова слава і мільйонні заробітки. А от щодо кінопремій, то сам актор дивиться на ситуацію реалістично. Джейсон не раз зізнавався, що не очікує нагород, оскільки розуміє, що проекти, в яких він знімається, не номінують на престижні відзнаки.

А свої навички стрибків у воду Стейтем зараз відточує хіба що під час відпочинку на розкішній приватній яхті.

У вже згаданій стрічці "Карти, гроші, два стволи" знявся ще один професійний атлет. І його успіхи у спорті були значно помітнішими, ніж у Стейтема. Мова, звісно, про британського тафгая Вінні Джонса.

У 9 років він уже виступав за футбольну збірну своєї школи у Вотфорді. У складі Вімблдона вигравав Кубок Англії 1987/88. Згодом грав за Лідс, Шеффілд Юнайтед, Челсі та Квін Парк Рейнджерс.

На полі Вінні Джонс був зухвалим і безжальним – упродовж кар'єри його 12 разів вилучали з гри. Одного разу жовту картку він вхопив уже за три секунди після виходу на газон за підкат проти суперника.

Яскравою ілюстрацією брутального норову футболіста став епізод, який трапився на Сент-Джеймс Парк 1988 року у матчі Кубка Англії між Ньюкаслом і Вімблдоном (1:3). В одному з ігрових епізодів Вінні Джонс затиснув у кулаці... геніталії Пола Гаскойна.

Фото Монте Фреско, Mirror

Виклику у збірну Англії Джонс так і не дочекався. Але завдяки валлійським кореням по материній лінії провів 9 матчів за "драконів" і навіть встиг приміряти капітанську пов'язку.

Як і Стейтем, Джонс завдяки Гаю Річі отримав квиток у кіносвіт. Його фільмографія вражає – понад 100 стрічок. Переважно бойовики, у яких суворий Вінні виглядає так органічно. Знімається екс-футболіст і у короткому метрі. Зокрема, галасу кілька років тому наробила соціальна реклама за його участі про непрямий масаж серця. "Ніяких поцілунків! Краще зламати ребро, ніж зіграти в ящик", – каже суворий Джонс в образі гангстера, який масажем запускає серце потерпілого.

Безмовний велетень зростом 2 метри 6 сантиметрів та вагою 205 кілограмів. Сер Грегор Кліган, або ж Гора, – вірний охоронець королеви Серсеї. За всі 8 сезонів "Гри престолів" він не зронив жоднісінького слова, але точно запам'ятався мільйонам.

Цього персонажа зі світу Джорджа Мартіна зіграв Хафтор Бйорнссон – ісландський богатир з дивовижною біографією. У дитинстві цей хлопчак з Рейк'явіка був худорлявим і доволі незграбним, зважаючи на високий зріст. Але почав набирати м'язову масу через систематичну роботу на фермі дідуся та завдяки вправлянням у підйомі каменів.

Спортивну кар'єру Хафтор розпочав як баскетболіст – виступав на позиції центрового у Рейк'явіку та Брейдабліку. Власне, він мріяв про кар'єру в цьому виді спорту. Але не склалося. Проблеми з гомілкою перекреслили плани.

У 2014-му Бйорнссон здобув титул Найсильнішої людини Європи, 4 рази ставав Найдужчим чоловіком Ісландії, а у 2019-му переміг на Arnold Classic. "Термінатор" особисто вітав вікінга.

Цьогоріч Хафтор отримав жахливе пошкодження – велетневі розірвало м'язи грудей, коли він намагався підняти у жимі лежачи вагу 252,5 кг, щоб побити особистий рекорд. Грудний мʼяз фактично відірвався від кістки. Однак поступово богатир повертається у форму. Вже піднімає 340-кілограмову штангу та лог-ліфт вагою 125 кг.

"Мумія повертається", "Цар скорпіонів", "Зоряний час", "Геркулес", "Ремпейдж", "Форсаж", "Джуманджі", "Розлом Сан-Андреа" – найвідоміші стрічки ще одного голлівудського брутала Дуйена Джонса, також відомого як Скеля. Одного з найбільш високооплачуваних зірок за розміром касових зборів усіх часів.

Його шлях до успіху починався на реслерському рингу World Wrestling Federation/Entertainment у 1996-му. Вперше Дуейн виступив там під іменем Роккі Майвіа. Цей псевдонім був поєднанням імені його батька (Роккі) та прізвища матері (Майвіа).

Батько, дідусь і бабуся Джонсона були професійними борцями. Тож не дивно, що й він обрав світ великого спорту.

У 1996-му Джонсон отримав травму коліна і не міг виходити на ринг до наступного року. А коли повернувся, то вперше виступив під псевдонімом Скеля. Спершу правами на це ім'я володів власник WWF Вінс Макмехон, але згодом передав права Дуйену.

Вже у 2001-му Скеля знявся у фільмі "Мумія повертається", зігравши роль Царя скорпіонів, яка принесла йому шалену популярність та 5,5 мільярдів доларів! Завдяки цій божевільній цифрі Джонсон потрапив до Книги рекордів Гіннеса як актор, який отримав найвищий гонорар за свою першу головну роль.

Наступного року Дуйен знявся у фільмі "Цар скорпіонів", де вже був головним героєм. Під час зйомок реслерський досвід Джонсона зіграв злий жарт. Виконуючи сцену бійки, він вклав занадто багато сили в удар ліктем у підборіддя Майкла Кларка Дункана та відправив його у нокаут.

У WWE Джонсон виступав до 2004 року. За цей час встиг стати 10-разовим чемпіоном світу, дворазовим інтерконтинентальним чемпіоном WWF, п'ятиразовим командним чемпіоном, переможцем "Королівської битви" 2000 року та шостим чемпіоном Потрійної корони. Також Джонсон був хедлайнером найширше проданого PPV-шоу в історії рестлінгу – WrestleMania XXVIII.

У 2023-му Скеля вразив шанувальників заявою, що повертається в WWF (тепер WWE). Однак, у якому форматі це відбудеться, наразі невідомо.

А от ще один голлівудський красень Ченнінг Тейтум спортом серйозно займався, але... ненавидів його. У школі відвідував заняття з футболу, бейсболу, регбі, легкої атлетики та кунг-фу. Можливо, до університетських років вже перенаситився такою активністю. Тож, вступивши до Glenville State College – університету Західної Вірджинії, він продовжував займатися футболом – виступав за університетську команду. Однак лише для того, щоб отримувати стипендію.

Врешті Тейтум покинув виш і перестав займатися футболом. Натомість заробляв на життя, танцюючи у стрип-клубі. Допоки його не помітив представник команди Ріккі Мартіна та запросив знятися у кліпі She Bangs, де Ченнінг заробив 400 доларів. Поступово він почав зніматися для модних журналів, у 2004-му отримав епізодичну роль в "C.S.I.: Місце злочину Маямі". А через кілька років на екрани вийшов "Дорогий Джон", який і подарував Тейтуму світову популярність.

Зараз Тейтум зі спортом знову ладнає. Але лише для того, щоб тримати себе у довершеній формі. Ченнінг дуже детально розписав своїм шанувальникам. Спершу він долає 20 миль велосипедної прогулянки, потім пропливає 10-20 кіл у басейні, виконує бурпі у воді та присідання.

Після цього вирушає у спортзал, де на нього чекають 4 раунди кругових тренувань для всього тіла без відпочинку між вправами. Біг на доріжці, присідання, відтискання і підтягування. Звучить жорстко, але очевидно дієво. Сам Тейтум називає цей комплекс Magic Mike's Workout Routine.

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