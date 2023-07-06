На старті Вімблдону-2023 зірка українського тенісу Еліна Світоліна вибила з боротьби екс-першу ракетку планети Вінус Вільямс (2:0).

“Грати проти Вінус – це завжди задоволення”, – сказала переможниця дуелі.

Коли Вільямс дісталася свого першого в кар’єрі фіналу мейджора (а це трапилося на US Open-1997), Світоліній було лише три роки. А от молодша сестра Вільямс – Серена – у той доленосний рік продемонструвала серію приголомшливих перемог на Ameritech Cup, зокрема над сьомою ракеткою планети Марі П’єрс та четвертою ракеткою Монікою Селеш. Сестрам тоді було лише 17 та 16 років відповідно. Їхні імена починали гриміти на міжнародній арені. Так починалося сходження на вершину.

Хоча… їхній тріумф, насправді, запланував ще до народження дівчаток їхній батько Річард Вільямс. Одного разу він побачив по телевізору, як румунка Вірджинія Рузіч виграла 20 тисяч доларів призових на турнірі 1987 року. На той час Річард та його дружина Орасін уже були багатодітними батьками. Щоправда, діти у них були від попередніх шлюбів. Але чоловік твердо вирішить: його майбутні чада обов’язково стануть тенісистами і зароблятимуть шалені гроші. Навіть склав план їхнього кар’єрного розвитку… на 85 сторінках.

Через кілька років у мрійника-дивака народилася донька Вінус. Потім – Серена. З цих дівчаток із міфічними іменами він і почав ліпити суперзірок. Звучить як сценарій до голлівудського мотиваційного фільму з великою кількістю драми і хеппі-ендом? Про цю історію таки зняли фільм. Але описані у стрічці події дійсно пережили дві сестрички з американського гетто.

У 2022-му на широкі екрани вийшла стрічка “Король Річард: виховуючи чемпіонок”. Про того самого батька і його доньок, яких ніхто не запитував, чи хочуть вони стати легендами. На фільм одразу ж посипався шквал критики. Основний закид – занадто ідеальна картинка та спроба відбілити батька-деспота. У стрічці Річард, хоч і вимогливий та суворий, зате батько, який безмежно любить доньок. А от у реальному житті знайомі радше характеризують його як тирана.

Скажімо, глава сімейства Вільямсів полюбляв тренувати дочок під крижаним дощем. Тривало це, поки сусіди не викликали поліцію, бо вважали це знущанням над дітьми. У гетто родина переїхала не випадково – батько навмисне поселив доньок у складні умови, щоб звикали до тиску на змаганнях. До слова, тренуватися майбутні тенісистки почали із чотирилітнього віку.

В автобіографії Серена згадує, що вправлялися вони на громадських кортах із гнилими, порваними сітками. Іноді за місце доводилося сперечатися з місцевими наркоторговцями, які любили там зустрічатися з покупцями.

Вінус завжди була високою, потужною та агресивною на корті. А от Серена в дитинстві була делікатною та худою. Але молодша сестра відчайдушно намагалася не відставати від старшої. У вісім років Серена без відома батька записалася на турнір, в якому брала участь Вінус. Дісталася до фіналу, але там програла старшій сестрі. Вільямс-молодша була у розпачі. Вона так сильно засмутилася, що Вінус зворушливо запропонувала їй помінятися медалями. Мовляв, завжди любила срібло більше, ніж золото.

До речі, схоже, старшій сестрі було не дуже просто втримувати вагу. Якось Серена сказала: "Не бажаю, щоб Вінус приходила додому, бачила шматочок курочки і хотіла з'їсти його. Їй цього не можна".

Старша сестра швидше засяяла на світовій арені. Однак Серена хутко її наздогнала і затьмарила.

У 1999-му Вільямс-молодша сенсаційно завоювала свій перший титул на турнірі Grand Slam. У фіналі US Open вона у двох сетах здолала екс-першу ракетку світу – Мартіну Хінгіс. Це була символічна помста за сестру. Швейцарка залишила за бортом Вінус у півфіналі хардового мейджора.

Того року сестри здобули парний титул на Roland Garros, взявши гору у вирішальному раунді над тою-таки Хінгіс, яка грала у тандемі з Курніковою. А наступного року свою першу звитягу в одиночному розряді на мейджорі святкувала Вінус. Їй не було рівних на Вімблдоні.

У фіналі Roland Garros-2002 розігралася справжня драма: Серена проти Вінус. Усе, як в тому дитячому турнірі більше десятка років тому. Але ставки були значно вищими. 7:5, 6:3 – цього разу молодша сестра взяла реванш і вперше очолила світовий рейтинг. Тоді на вершині вона перебувала 57 тижнів. Найдовша серія – 186 тижнів, а загалом – 319. Вищі показники лише у Штеффі Граф (377) та Мартіни Навратілової (332).

Наступного року завдяки Вільямс-молодшій у тенісі з’явився новий термін Serena Slam. Титул, коли гравець є чинним чемпіоном усіх мейджорів одночасно, але не всі турніри відбулися в одному сезоні чи календарному році.

Вінус упродовж кар’єри завоювала 7 титулів у турнірах Grand Slam в одиночному розряді, 14 у парному (всі у тандемі зі Сереною) та 2 у міксті. Серені підкорилися 23 особисті титули, відповідно, 14 парних та 2 у міксті.

Сестри змінювали правила гри. Вінус рішуче виступила за те, щоб призові фонди для чоловіків та жінок були рівними, бо до цього гонорари чоловіків були більшими. Вільямс досягла свого і стала першою чемпіонкою Вімблдону, яка забрала такий же приз, як і Роджер Федерер.

У середині 2000-х у Вільямс-молодшої почалася темна смуга.Спершу її зведену сестру Єтунде Прайс застрелили у рідному Комптоні. Трагедія трапилася поблизу тих самих кортів, на яких у дитинстві тренувалися її зіркові сестри. А згодом Серена серйозно травмувала коліно і надовго вибула з гри. Зірка впала у затяжну депресію, повернутися на корт змогла лише у 2007 році. І зробила це гучно, знищивши у фіналі Australian Open Шарапову – 6:1, 6:2.

До речі, про гучно. Крики Вільямс-молодшої під час матчів сягали 89 децибел і свого часу її зараховували до топ-5 найгучніших тенісисток планети.

Знаковим для зіркового сімейства став 2012 рік. Спершу Серена на Олімпійських іграх в Лондоні тріумфувала в індивідуальному заліку і таким чином здобула Gold Slam. Тобто виграла усі чотири мейджори та олімпійську медаль. Раніше це робила лише культова німкеня Штеффі Граф. Однак Серені цього виявилося замало. Наступного дня вона вийшла корт і вчергове переписала історію світового тенісу, додавши в арсенал ще й олімпійське золото у парному розряді. Разом з Вінус, звісно.

Старшій сестрі теж довелося чимало настраждатися через проблеми зі здоров’ям. У 2011-му в неї діагностували синдром Шегрена – автоімунне захворювання, яке “краде” у людини енергію, викликає втому і біль у суглобах. “Коли я була на вершині, люди хотіли зі мною дружити. Коли хворіла, не чула жодного телефонного дзвінка”.

Також у 2017-му Вінус стала фігуранткою ДТП, в якій загинув літній чоловік. Спершу зірку звинувачували в трагедії, але вона змогла досягти мирової угоди зі сім'єю загиблого.

До слова, станом на минулий рік статки Серени оцінювали у 250 мільйонів доларів, її старшої сетри – у 95 мільйонів.

Вільямс-молодша каже, що не знає жодної людини на планеті, яка б ненавиділа програвати так само сильно, як вона. Одного разу після вильоту з Roland Garros вона викинула весь одяг, в якому виступала. Щоб не нагадував про поразку.

У вересні 2022-го Серена оголосила про завершення кар'єри. З того часу кілька разів у соцмережах натякала, що може знову розчохлити ракетку, але наразі цього так і не трапилося. Зараз легенда керує власним бізнесом – лінійкого спортивного одягу Aneres Designs, і марить славою Armani та Versace.

Культова тенісистка виховує доньку Олімпію. Вільямс-старша одружена із засновником Reddit Алексісом Оганяном. Дивовижно, але на восьмому місяці вагітності вона зуміла виграти Australian Open-2017. Про свій стан тенісистка дізналася за кілька днів до старту турніру.

Помітили? Серена робить доньці зачіску з бісером, схожу до тих, які любила вона зі сестрою у дитинстві. А у травні цього року стало відомо, що вона чекає на другу дитину.

А от Вінус раніше зустрічалася з кубинським манекенником Еліосом Пісом та видавничим магнатом і фінансистом Ніколасом Хаммондом. Зараз вона самотня і каже фанатам, що почувається щасливою.

Зараз колишня перша ракетка планети перебуває на 558 місці у рейтингу WTA. Але не здається і тримає стрій. "Чи планую я грати до 50? Такого ще не було. Але якщо хтось і спробує, то це буду я", – каже 43-річна Вінус тим, кому кортить відправити її на пенсію.

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