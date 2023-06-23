Макгрегор послуговується псевдонімом Notorious ("Сумнозвісний") і робить дуже багато, щоб його підтвердити. Нещодавно епатажний ірландець опинився в центрі чергового скандалу. Дівчина, імені якої не називають, звинуватила Макгрегора у згвалтуванні.

Усе трапилося під носом у зірок НБА – під час одного з матчів фінальної серії між Денвером та Маямі. Потерпіла стверджує, що Конор зачинив її в туалеті і зґвалтував. Згодом жертва таки змогла вирватися, вдаривши насильника ліктем.

У мережу потрапили кадри скандального дня. На відео видно, як дівчина заходить із Макгрегором у вбиральню, а після цього троє охоронців блокують вхід.

Адвокатеса Аріель Мітчелл, яка захищає інтереси ймовірної жертви, розповідає, що того вечора її клієнтка випила не менше шести алкогольних коктейлів і навіть не пам'ятала, хто зачинив її у туалеті. Дівчина нібито була переконана, що йде у готель, а не вбиральню.

Сторона захисту Макгрегора наводить інше відео як аргумент, що згвалтування не було. На кадрах, які були зняті через пів години після інциденту, дівчина продовжує проводити час із Конором. Після поєдинку НБА вони разом поїхали у нічний клуб.

На боці зіркового бійця залишилася його наречена Ді Девлін, яка чекає на четверту дитину від нього. Про позицію коханої Макгрегора свідчать красномовні сімейні фото, які з'явилися вже після секс-скандалу.

Буквально за кілька днів до ймовірного згвалтування Макгрегор втрапив у ще один скандал. Під час матчу тої-таки фінальної серії НБА він нокаутував маскота Маямі. Це мала бути жартівлива реклама віднолювального спрею. Але одіозний ірландець не розрахував сили – після зустрічі з кулаком Конора талісман Хіт потрапив у лікарню.

Макгрегор постійно розпускає руки – і мова не про октагон. У повсякденному житті він дозволяє собі вирішувати будь-які непорозуміння за допомогою грубої сили. На початку 2023-го у публічну площину вилився ще один огидний інцидент за участі бійця.

42-річна ірландська знайома Макгрегора заявила, що він жорстоко побив її під час святкування Дня народження на яхті поблизу Ібіци. За словами жінки, в якийсь момент спортсмен почав ображати її зовнішній вигляд, потім вдарив у живіт та лице і погрожував, що втопить.

"Я знала, що мені потрібно покинути яхту, тому що була впевнена: він збирається мене вбити. У нас є спільні друзі, ми раніше зустрічалися з Макгрегором багато разів, і я не могла повірити, що він зробив це зі мною. Він злочинець. Думаю, він убив би мене, якби я не втекла", – заявила потерпіла.

Щоб врятуватися, жінка нібито вистрибнула за борт, де її підібрала берегова охорона. Справу досі розглядають у суді.

Схоже, брутальна поведінка з жінками – норма для одіозного бійця. Макгрегор не стримував гніву після поразки від Дастіна Пор'є на турнірі UFC 264 в Лас-Вегасі у 2021 році. Конор отримав тоді моторошний перелом ноги і програв технічним нокаутом. Ірландець був настільки розлюченим, що закричав до суперника: "Коли ви будете спати, я вб’ю вас, тебе і твою місіс! Це ще не кінець! Будь обережний, приятелю".

Через кілька місяців Пор'є заразився стафілококовою інфекцією, яка надала жахливого вигляду його нозі. Кінцівка сильно набрякла, почервоніла і кровоточила.

Конор не змарнував нагоди позловтішатися: "Ліва лапа, ха-ха. Це карма, друже". Відрубай цю штуку і збережи на Хелловін, ха-ха-ха".

У 2021-му Макгрегор хрестив третього сина у Ватикані. А через кілька годин... розбив обличчя італійському діджеєві Франческо Факінетті.

"На мене мене напав містер Макгрегор. Він вдарив мене кулаком в голову і зламав мені ніс на очах у десяти свідків, своїх друзів і охоронців. Він напав на мене без будь-якої мотивації. До цього ми розмовляли більше двох годин і разом весело проводили час.

Я міг би заткнутися і нікому нічого не говорити, але я повинен сказати, що ця людина дійсно жорстока і небезпечна. Я отримав удар нізащо – він міг дістатися будь-кому. Моїм друзям, дружині або іншим людям", – розповідав потерпілий.

Дружина Факінетті Вільма доповнила розповідь: "Конор запрошував нас на іншу вечірку. Франческо сказав: "Гаразд, пішли". І той ударив мого чоловіка. Франческо відлетів, впав на стіл, а потім на землю. Перше, що спало на думку, це: ми жартуємо? Це шоу? Потім мене паралізувало.

Якщо побачите Макгрегора, тримайтеся від нього подалі. Не підходьте до нього і не просіть автографи, бо він неврівноважена і небезпечна людина".

На жаль, цієї поради не чув один із фанатів зірки ММА, який ризикнув попросити селфі біля нічного клубу LIV у Лос-Анджелесі. Боєць вихопив смартфон у шанувальника з рук, жбурнув об асфальт, почав чавити ногами, а потім забрав телефон зі собою.

Фанат викликав поліціянтів, вони навідалися до Макгрегора додому і заарештували. Згодом, щоправда, відпустили. Король змішаних єдиноборств отримав штраф у розмірі 12,5 тисяч доларів і магшот – традиційний знімок для кримінальної справи у США.

У знаменитості є власний бренд віскі Proper Twelve. Одного разу, перебуваючи в ірландському пабі, Макгрегор на радощах взявся пригощати міцним напоєм усіх відвідувачів. Один літній чоловік категорично відмовися. І отримав... так, удар кулаком в обличчя.

Notorious не лише інших змушує випивати, а й сам зловживає алкоголем. Зокрема, заливав горе після нокауту від Мейвезера.

"Цей хлопець реально багато п'є. Зокрема, віскі. Я пам'ятаю, як він летів на своєму приватному літаку і, абсолютно п'яний, дзвонив на наш літак через диспетчера та говорив всяке лайно. Це було так смішно", – згадував екс-чемпіон UFC Жозе Альдо.

До слова, Notorious розповідав, що почав займатися бойовими мистецтвами через інцидент у школі. Йому подобалася дівчина, яка зустрічалася зі старшим хлопцем. Якось він зібрав друзів – і велика зграя добряче відгамселила Конора. Тоді майбутній чемпіон і записався у спортзал.

Тепер Макгрегор любить проводити тренінги для підлітків під гаслом "Дайте миру шанс". Мовляв, суперечки краще вирішувати дипломатично, а не грубою силою. Однак, зважаючи на його спосіб життя, звучить як мінімум нещиро.

Ще один огидний вчинок "Сумнозвісного" – фото з кривавим маніяком путіним, яке він зробив у 2018 році під час чемпіонату світу з футболу в росії. Та ще й підписав, що для нього було за честь перебувати на грандіозному заході.

У 2022-му Володимир Зеленський сказав ірландським ЗМІ, що раніше був фанатом Конора, але змінив свою думку, коли дізнався про гидке фото. Натомість батько Макгрегора брудно облаяв президента України у відповідь.

Цьогоріч Макгрегор мав повернутися в октагон. Але не зможе цього зробити. Він провалив усі дедлайни Антидопінгового агентства США, з яким співпрацює UFC, тож, схоже, не отримає дозволу на бій. Відтак поєдинок з Майклом Чендлером доведеться відтермінувати на наступний рік.

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