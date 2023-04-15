“Часом аж злився на тренера, бо здавалося, що він дає неадекватно великі навантаження”

– На Europe’s Strongest Man ти дуже потужно стартував, перемігши у першій вправі. Був єдиним, хто зміг підняти усі 5 колод. Наскільки важливо заробити гандикап на старті?

– Я розумів, що моїм основним суперником буде Олексій Новіков. Вже маю досвід змагань із ним. І я знав, що йому важливо добре почати. Олексій дуже залежить від ментальної впевненості в собі. Тож перша вправа була показовою, що я для нього серйозний опонент. На тренуванні я пропрацьовував підйом колоди до дрібниць. Моя перевага в тому, що я атлет універсальний і можу піднімати колоду різними техніками, що й робив на турнірі. Це дозволяє економити сили і час.

Я бачив, що Олексій дуже хотів мене наздогнати, “закрити” всі колоди. Але розумів, що навіть якщо він вкладеться в час, то це вже нічого не змінить. У мене був кращий результат, я зробив це швидше.

– Найнижчий результат ти продемонстрував у становій тязі. Чому ця вправа виявилася найскладнішою?

– Насправді я сказав би, що найпростішою. Доволі легко зробив три повторення. Думаю, можна було робити 6-7. Наступною вправою було “Колесо Конана”, тож вирішив заощадити сили. Це був тактичний відступ. До того ж у січні до мене повернулася стара травма спини. Тому я зробив лише три повноцінні тренування зі станової тяги перед змаганнями. Хвилювався за цю вправу, але коли зробив перше повторення, то таке враження було, що штанга порожня. Я тренувався на жорсткому грифі, ускладнював собі завдання. А на турнірі гриф м’який, він прогинається. Відповідно, можна використовувати інерцію.

– Ти встановив світовий рекорд у вправі “Колесо Конана”, протягнувши важіль з тягарем на 1009 градусів. (Попередній рекорд належав британцю Даррену Седлеру – 835 градусів. Щоправда, Новіков оновив його на цьому турнірі до 897). Розкажи про підготовку до цього випробування.

– Готувався дуже ретельно. Аж часом злився на тренера, бо мені здавалося, що він дає неадекватно великі навантаження. Я брав йок, опускав його нижче і ніс перед собою. Відповідно, чиста вага лягає на руки. Труба тонше, тягар відчувається важче. Пробігав так по 100 метрів по кілька підходів.

А на змаганнях, якби мені не сказали, що я вже встановив світовий рекорд, то я би далі те колесо ніс. А я почув, розслабився і поставив снаряд, бо вирішив, що цього достатньо.

"Суперник зіграв у мою гру"

– Під час останньої вправи “Кулі Атласа” вирішувалося ім’я нового володаря титулу Europe’s Strongest Man-2023. Розкажи про її перебіг. Які там спортивні пристрасті вирували?

– Олексію Новікову, щоб перемогти і захистити титул, було достатньо потрапити у топ-трійку в цій справі. І я розумів: він побачить, що я швидко виконуватиму цю вправу, і гнатиметься за мною, почне поспішати. Я вже трохи вивчив його психологію. І що Олексій почав робити? Гнатися і помилятися!

На початку він був трохи швидшим, але на четвертій я його наздогнав, а на останній випередив. Новіков зіграв у мою гру. Він також розумів, що я у формі. Мабуть, бачив тренування моїх “Куль”, тому так робив.

– Поділися, будь ласка, емоціями, які відчував на п’єдесталі з прапором України на плечах. Ще раз голосно заявивши на міжнародній арені про те, якою сильною є українська нація. Особливо в такі тяжкі часи повномасштабної війни.

– У мене ще до початку війни з росією в 2014 році завжди були особливі відчуття, коли спортсмен виходив з українським прапором на п’єдестал, лунав наш гімн. Навіть зараз, коли говорю це тобі, в мене мурашки бігають по тілу. Так само і тут було.

Упродовж всієї підготовки і змагань в мене часто у голові були думки про війну в Україні. Маю багато друзів, які зараз на фронті “на нулі”. І вони мене підтримували – це дуже мотивувало, додавало сил. Бо вони там воюють за нашу Незалежність, а я виграв битву на своєму спортивному полі бою.

“В Англії відчувається тотальна підтримка України”

– Далі тебе чекають змагання World's Strongest Man. За якою квотою туди відбирали учасників? У яких вправах будете змагатися?

– Змагання відбуватимуться з 19 по 23 квітня в місті Міртл-Біч, Південна Кароліна. Змагатимуться 30 атлетів. У нас, як і в тенісі, є major – серія основних турнірів. Призерів цих змагань запрошують на World's Strongest Man. На турнір в Міртл-Біч я потрапив за результатами попереднього року. На WSM-2024 теж вже гарантував собі місце завдяки перемозі на Europe’s Strongest Man.

Усі вправи, які були на європейських змаганнях, будуть на груповому етапі світових. У фіналі буде Fingal Fingers: це така труба довжиною 4,5-5 метрів, її треба перекидати туди-сюди. Буде вправа з гантелею, станова тяга, truck poll (тягнутимемо автобус). І завершальна вправа фіналу – “Кулі Атласа”.

Тобто вправи хороші для мене. Але це змагання, всяке буває. Тим паче я досі відчуваю емоційне виснаження, бо я психологічно дуже вклався у Europe’s Strongest Man.

– Чи дивився ти в дитинстві “Богатирські ігри”? Пам’ятаю, щонеділі дуже любила переглядати нові випуски по телевізору.

– На вихідних, звісно, батьки вирішували, що дивитися по телевізору (Сміється). Але, звісно, стежив, завжди вболівав за Україну. Для мене те, що відбувалося на екрані, здавалося фантастикою. Як людина може стільки піднімати чи тягнути?

Кумир 2000-х Василь Вірастюк

– Рекордсменом за кількістю здобутих титулів “Найсильніша людина Європи” є Маріуш Пудзяновський, один із тодішніх героїв “Богатирських ігор”. Чи знайомий ти з ним? З якими ще зірками стронгмену спілкуєшся?

– Так, з Маріушем знайомий, деякий час стежили один за одним у соцмережах. Ще спілкуюся із Жидрунасом Савіцкасом, Браяном Шоу, Хафтором Бйорнсоном (“Гора” зі серіалу “Гра престолів” – Спорт 24), Магнусом вер Магнуссеном. Добре спілкуюся з Айварсом Шмаукстелісом, він став третім на ESM, з Мітчеллом Хупером.

Взагалі у нашому виді спорту існує доволі дружня атмосфера. Але, звісно, не спілкуюся з тими атлетами, які мають латентну проросійську позицію. Вони, м’яко кажучи, дич втирають.

– Турнір відбувався в Лондоні. Англія – один із наших стратегічних союзників. Чи відчував ти підтримку від тамтешньої публіки?

– Там відчувається тотальна підтримка України! Змагання відвідали близько 10 тисяч глядачів. Серед учасників був Ейтхор – з ним я, до речі, теж у хороших стосунках. Він дуже популярний у Британії, знімав відео залаштунків турніру для свого YouTube-каналу і опитував людей, за кого вони вболівають. І дуже багато було відповідей: “За Кордіяку і Новікова”. Людей питають: “А ви звідки?”. “З Англії, але вболіваємо за українців”, – відповідали.

Та банально, навіть коли заходили в супермаркет, і відвідувачі дізнавалися, що ти з України, то починали довгий спіч підтримки. Людей аж переповнювали емоції від того, які росіяни… недобрі.

І я завжди намагаюся на змаганнях нагадувати світові, що війна в Україні триває, і нам потрібна підтримка: фінансова та збройна.

“Зав’язав з ММА, бо почала погіршуватися пам’ять”

– Знаю, що ти у дитинстві займався футболом у структурі Карпат. Якими видами спорту ще захоплювався?

– Ще займався акробатикою, бальними танцями, тайським боксом, ММА. Мій тренер зі змішаних єдиноборств Дмитро Степанов (він, до речі, виховав чемпіона UFC Андрія Орловського) довго переконував мене не покидати цей вид спорту, переконував, що у мене хороші перспективи. Але я все ж покинув ММА. Ключовим фактором стало те, що в мене почала погіршуватися пам’ять. Я міг просто йти, і гоп – забув по що. Я розумів, що удари в голову не минають безслідно. Тож зосередився на стронгмені.

– Розкажи про свій раціон, будь ласка. Дуже цікаво, завдяки чому найсильніший чоловік Європи підтримує в собі енергію.

– Харчування – це, мабуть, найскладніша робота в цьому спорті. Бо треба реально споживати дуже великі об’єми їжі. У мене завжди була проблема з набором ваги. Бо я вважаю, що спортсмен має харчуватись чисто.

На сніданок їм десь 6 яєць, зелень, три шматки хліба, сир, намазка. Щоб додати калорій, можу ще якийсь батончик з’їсти. На обід вживаю пасту або рис – це десь 600-800 грамів гарніру і так само м’ясо + овочі. Тобто за один прийом десь 1 кілограм 200 грамів – 1 кілограм 500 грамів їжі. До речі, колою зловживаю. Бо такі об’єми їжі важко засвоюються.

– Як змінюється твій раціон при наближенні важливих змагань?

– За кілька днів до стартів стараємося їсти все, щоб набрати додаткових калорій, щоб організм краще відновлювався. Ще один нюанс: на турнірах зазвичай є хват, тому бажано зменшувати вживання цукру і солі. Тому що вони затримують воду, пальці набрякають, хват стає слабшим.

“Громадський транспорт для мене – суцільне зло”

– Бачила у тебе фотографію з літака, там тобі дуже тісно через потужні габарити. Чи часто трапляються такі курйози?

– Я дуже рідко їжджу громадським транспортом. Але коли таке трапляється, то це суцільне зло. Мені там тісно в сидіннях і незручно стояти, бо я впираюсь головою – жахливо просто.

Коли ми літаємо в США на змагання, то нам організатори купують квитки в бізнес-клас – там трохи ширші сидіння. Також дають місця в аварійному ряду, щоб можна було зручніше розміститися.

Колись була така історія: ми летіли на чемпіонат світу серед аматорів (де я, до речі, переміг), тоді квитки оплачував собі сам. Летів зі ще одним атлетом із Закарпаття. Я важив десь 139 кг, він – 155. Нас посадили в один ряд разом. Я думав, що з таким сколіозом вже залишуся. Ми летіли в Чикаго з Кракова, переліт годин 10 займає. Це було жахливо.

– А яка у тебе зараз, до речі, вага?

– Кілограмів 130-132. Коли завершилися змагання, було 128 кг. Але це нормально, бо стрес, втома. Хвилювання може з’їсти два кілограми за день.

– Ти сказав, що відчуваєш емоційне виснаження. Як від нього рятуєшся?

– Перед Europe’s Strongest Man я згадав про розвагу, до якої не вдавався більше року. У мене є Sony Playstation 5. Це реально дуже добре мене розслабляє. За два дні до вильоту я був вдома сам (дружина поїхала у справах за кордон). Дзвоню до друзів, кажу: “Хлопці, потрібна ваша допомога. Мені треба робити будь-що, тільки не думати про змагання, щоб максимально економити енергію”. Вони кажуть: “Зрозуміли” (Сміється). І ми два дні з ранку до півночі грали в приставку. Я справді не думав взагалі про турнір. Тільки ставив собі будильник, щоб поїсти. Інакше я би навіть не їв.

Зараз теж планую взяти зі собою у США приставку. У нас будуть кілька днів вільних перед стартами. Думаю так відволіктися у вільний від обстежень та інтерв’ю час.

Інші інтерв'ю Спорт 24 із богатирями

"Підняв зубами сусіда – він в шоці, я в шоці": український "Тягнизуб" про перетягування літаків, 15 рекордів і роботу дитячим лікарем

"На Arnold Classic мене виносили з майданчика на руках": Стріла з України – про Шварценеггера, Вірастюка і богатирські стереотипи

"Федерація боролася за мене до останнього": герой Атланти-96 про неповторні вуса, останню спробу та смерть сина