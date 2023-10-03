Після поразки від Ворскли в рамках 9-го туру УПЛ на Шахтар очікує матч проти Антверпена в ЛЧ.

Подорож у Бельгію "гірники" розпочали вранці у понеділок, 2 жовтня. Як і попередні рази, до Польщі вирушили три автобуси: основна команда, гравці U-19 та журналісти і медіа клубу. Гравці в хорошому гуморі вирушили назустріч новому виклику, натомість Патрік ван Леувен знову продемонстрував свою холоднокровність та беземоційність.

Виснажлива дорога до аеропорту зайняла близько 4,5 годин. Час на кордоні футболісти проводили біля автобуса, розмовляли один з одним, жартували та підбадьорювали. Літак відправлявся з Жешува до Брюсселя.

За традицією, разом з командою в Бельгію полетів генеральний директор клубу Сергій Палкін. Він був доволі зосереджений, це й не дивно. Керівництву є над чим подумати, зважаючи на результати команди.

Сам переліт тривав 2 години та 5 хвилин, тож, за місцевим часом, команда прибула у Брюссель о 21:05. Після цього ще довелося добиратися до Антверпена, там "гірники" розташувалися недалеко від стадіону, де і відбудеться матч Ліги чемпіонів.

Зазначимо, що сьогодні, 3 жовтня, заплановані медіаактивності обох клубів. Журналісти вранці мали змогу відвідати тренування Антверпена. Тренери та гравці повністю зосередженні на майбутній дуелі.

Прес-конференція Марка ван Боммеля та гравця клубу відбудеться о 14:00 за місцевим часом. Натомість Патрік ван Леувен та гравець Шахтаря зустрінуться з журналістами о 17:30.

Нагадаємо, що матч між Антверпеном та Шахтарем відбудеться завтра, 4 жовтня. Стартовий свисток пролунає о 19:45. До слова, у першому турі групового етапу Ліги чемпіонів "гірники" поступилися Порту (1:3), а бельгійці розгромно програли Барселоні (0:5).