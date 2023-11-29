Бразильський нападник і його подруга офіційно розійшлися всього через місяць після народження їхньої спільної дитини, повідомляє британський таблоїд Daily Mail. Ще тільки 7 жовтня пара повідомила про появу на світ їхньої дочки Мейві, яка "останочно наповнила сенсом їхні життя".

Однак тепер дівчина Неймара заявила, що їхні стосунки закінчилися. За чутками, причиною стала своєрідна "зрада" бразильського нападника.

"Це особиста справа, але оскільки я часто потрапляю в новини, про мене з'являються чутки та жарти, я хотіла би повідомити, що я не перебуваю у стосунках.

Ми – батьки Мейві, і це причина наших стосунків (з Неймаром – прим.). Сподіваюся, ви більше не будете так часто згадувати мене в новинах. Дякую", – цитує Б'янкарді Daily Mail.

І як зазначає британське медіа, причиною розриву Неймара з його дівчиною стало прохання бразильця до моделі Only Fans про оголені світлини. Його дівчина оцінила це як зраду і завершила стосунки.

Бразильська зірка Only Fans Алін Фаріас