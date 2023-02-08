Спортивна журналістка Марія Моран подала позов до суду на свого екс-коханого Яспера Сіллессена, звинувативши його у недогляді за спільною дитиною. Про це повідомляє Marca.

Адвокатка позивачки Тереза ​​Буєс розкрила подробиці справи. За її словами, Яспер Сіллессен покинув доньку в лікарні, бо не захотів платити 1200 євро за її госпіталізацію. Витрати на лікування дитини довелося взяти на себе майже 90-річному дідусю дівчинки, який навіть ніколи не мав кредитної картки. Зазначається, що їхня спільна зі спортивною журналісткою дитина має "хворобу, яка потребує дуже особливого догляду".

Представниця Моран також повідомила, що колишній голкіпер Барселони, а нині нідерландського Неймегена, щойно дізнавшись про вагітність Марії, вихвалявся у своїх соцмережах новою пасією.

Навіть у воєнний час необхідно займатися звичними справами та розважатися, щоб не зійти з розуму. Живи своїм життям, про твою безпеку дбають військові. А ми перераховуємо 1% від кожного депозиту на підтримку Збройних сил України.

Вболівай за ЗСУ. Будь всередині гри з FAVBET.

До слова, нещодавно у Моран сталося ще одне горе. Напередодні госпіталізації доньки у її грудях виявили пухлини. Вона не зверталася до лікаря, поки дитину не виписали з лікарні, а потім пройшла дві біопсії протягом місяця.