Нещодавно папараці "упіймали" пару під час їхнього спільного відпочинку на яхті. Тепер же світлини з теплими обіймами у своєму Instagram (понад 300 тисяч підписників) опублікувала сама Джордан.

Бензема у 2017 році одружився з моделлю Корою Готьє, з якою виховує двох дітей. Принаймні, офіційно про розлучення пара досі не повідомляла. Утім, за чутками, вони уже якийсь час не живуть разом.

32-річна Джордан Озуна раніше зустрічалася з канадським співаком Джастіном Бібером, та американським репером Tyga.

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Додамо, що Карім зараз готується до старту нового сезону з Реалом. Француз уже встиг відзначитися забитим голом в товариському матчі проти мексиканської Амеріки (2:2).