"Чемпіон світу з шахів та гравець із найвищим рейтингом усіх часів", – без зайвої скромності представляє себе Карлсен у профілі в Instagram. Скандинавський вундеркінд уже в чотири роки знав напам'ять назви усіх 436 муніципальних міст Норвегії, столиці та прапори всіх країн світу. Згодом зацікавився шахами. Як каже сам Магнус, головною мотивацією зайнятися цим видом спорту було бажання обігрувати сестер (їх у нього троє).

У шестирічному віці Карлсен ледь не переміг Гаррі Каспарова, але партія завершилася внічию. Піднявши на вуха світ шахів, Магнус... пішов смакувати бургерами в McDonalds.

Зараз шахова суперзірка, звісно, ретельно стежить за своїм раціоном. Під впливом сестер він став вегетеріанцем. Серед продуктів, які регулярно вживає, є авокадо, червоний буряк, гарбузове насіння, зелень. На десерт надає перевагу чорному шоколаду. А ще ділиться маленьким секретом: під час партій впоратися зі стресом йому часом допомагає... звичайна жувальна гумка. Адже жування активізує діяльність одразу кількох ділянок кори головного мозку.

У 2004-му норвезький вундеркінд у віці 13 років, 4 місяців і 27 днів став одним із наймолодших гросмейстерів в історії. А в 2013-му вперше завоював шахову корону світу, скинувши з престолу індійського чемпіона Вішванатана Ананда.

Карлсен вперше очолив рейтинг ФІДЕ у 19 років і став наймолодшим шахістом світу, якому це вдалося.

До слова, Вішванатан дав Магнусу прізвисько Маггі (найпопулярніша в Індії локшина). Норвежець сприйняв псевдо із гумором. Мовляв, Ананд – екс-чемпіон світу, тож має право звертатися до нього, як завгодно.

Взагалі у Карлсена дуже хороше почуття гумору. П'ятиразовий чемпіон світу може ошелешити суперника статистично найгіршим стартовим ходом, пропустити один тур, а потім все одно стати бронзовим призером турніру. Може заснути просто посеред партії. Вдавати, що хоче зробити хід, але в останню мить передумати і розреготатися. Магнус не соромиться давати волю емоціям, тож запросто погоджується виконати футбольну кричалку на телекамеру.

Карлсен обожнює тролити своїх суперників. Може перервати онлайн-інтерв'ю, бо голодний – і наминати свою страву просто перед камерою. А улюбленим шахістом з минулого називає... трирічного себе. Норвезький геній любить вганяти в ступор опонентів на прес-конференціях, відверто натякаючи, що вважає себе найсильнішим у світі, а ігри проти них – дитячі забавки.

Аргументів, м'яко кажучи, у нього не бракує. Зокрема, у травні 2014-го Карлсен досягнув найвищого рейтингу Ело в історії шахів – 2882 пункти.

Серед тих, хто не знічується перед Карлсеном – українська шахова зірка Василь Іванчук. Зокрема, у 2016-му наш земляк перемагав норвежця на чемпіонаті світу з рапіду, де зрештою став чемпіоном. Церемонія нагородження стала вірусною. Іванчук на ходу дограє товариську партію, застрибує на найвищу сходинку п'єдесталу, якусь мить радіє, а потім знову подумки занурюється, мабуть, у наступну гру. Карлсен усміхається на другому місці.

У 2022-му шахова зірка вчергове шокував спортивний світ, заявивши, що цього разу не буде захищати свій титул чемпіона світу, та відмовився від змагання з росіянином Яном Непомнящим. Норвежець завершувати кар'єру не збирається, просто йому... нецікаво. Хоча Карлсен запросто може зіграти онлайн з рендомними шахістами-любителями. До слова, іноді він проводить сеанси одночасної гри, де проти опонентів виступає зі зав'язаними очима.

Звісно, помудрувати за шаховою дошкою з вундеркіндом хочуть світові знаменитості. Для ще одного генія – Білла Гейтса – партія проти Карлсена завершилася за 12 секунд. Магнус обіграв його за 9 ходів.

Карлсен має власний комерційний мобільний застосунок Play Magnus для комп'ютерних шахів. Найдовша серія без поразок норвежця тривала майже два роки – 125 класичних партій. Доки молодий поляк Ян-Кшиштоф Дуда у жовтні 2020-го не здолав грізну знаменитість на турнірі Norway Chess.

Карлсен володіє феноменальною пам'яттю. Кілька років тому йому влаштували незвичний челендж: запропонували згадати позиції у шахових партіях, які відбувалися упродовж останніх 40 років. Це були ігри не лише професійних шахістів, а й діячів шоу-бізнесу, митців тощо. Трапилася навіть партія з "Гаррі Поттера". Магнус відгадав усі.

Восени 2022-го Карлсену трапився суперник, який вивів чемпіона світу з рівноваги. Мова про 19-річного американця Ганса Німанна. На турнірі Sinquefield Cup Німанн здолав норвежця чорними, перервавши його безпрограшну серію тривалістю в 53 партії. Після цього шахова зірка зненацька знявся з турніру, а на стоїй сторінці у Twitter натякнув, що його юний опонент шахрував.

Німанн зізнався, що дійсно займався чітерством у 16 років під час нерейтингових онлайн-турнірів. Але, начебто, не дозволив би собі займатися цим зараз. Ганс звинувачення, звісно, заперечив і заявив, що готовий роздягтися догола на наступних змаганнях, щоб довести відсутність заборонених пристроїв. І навіть подав на шахового короля в суд за наклеп.

Найсвіжіша світлина, яку Карлсен опублікував на сторінці в Instagram, – його фото з гравцем Челсі Крістіаном Пулішічем.

Це рекламна кампанія, але тема футболу близька для шахового генія. По-перше, він палкий фанат Реала. По-друге, обожнює грати у Fantasy АПЛ. Це офіційний віртуальний турнір, який у 2002-му запустив сайт англійської Прем'єр-ліги. Користувачам пропонують на віртуальний бюджет сформувати команду, а реальні герої на англійських футбольних полях будуть приносити вам очки. Карлсен настільки одержимий Fantasy, що одного разу навіть вмовив організторів шахового турніру змінити розклад, щоб мати змогу дивитися матчі АПЛ в режимі реального часу.

За Магнусом в Instagram стежать 1 мільйон 200 тисяч фоловерів. Він підписаний лише на 24 акаунти – за цим показником можна зрозуміти захоплення шахового генія. Окрім вже згаданого Реала, вболіває за Манчестер Сіті. Особисто знайомий з суперзіркою "містян" Ерлінгом Холандом, який є його земляком. Щоправда, їм треба оновити спільне фото. Адже останнє опубліковане, коли ще Холанд феєрив за дортмундську Борусію.

Також шаховий король стежить за НБА. Дружить із зіркою Голден Стейт Клеєм Томпсоном. Та й сам не проти покидати м'яча у кільце. Іноді робить це, щоб відволіктися перед стартом важливих турнірів.

Загалом Карлсен дуже любить активно проводити час. Плаває, займається легкою атлетикою, грає у футбол і теніс.

А ще шаховий король беззастережно керується правилом: слухай своє тіло і не забувай про відпочинок. Він чудово розуміє, коли слід приділити увагу релаксу. Навіть якщо втома заскочила його посеред партії.