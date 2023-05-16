20-го травня відбудеться один з найочікуваніших поєдинків цього року. Юний абсолютний чемпіон в легкій вазі Девін Хейні (29-0, 15 KO) поставить на карту усі свої титули в бою проти Василя Ломаченка (17-2, 11 KO).

Українець навіть у свої 35 років вважається одним з найкращих боксерів сучасності. Однак його кар’єра безупинно рухається до завершення. Лома вже мав нагоду стати абсолютом у 2020-му, але не скористався нею, програвши Теофімо Лопесу. Очевидно, цей бій стане для Васі останнім шансом вписати своє ім’я в історію боксу.

Хейні пройшов довгий шлях до слави – від невиразних залів Мексики до найбільших арен світу. Його кар'єра лише набирає обертів. У свої 24 американець втримує 4 чемпіонські пояси в легкій вазі. У випадку перемоги над Ломаченком, Девін втратить будь-який сенс залишатись у 135-фунтовому дивізіоні та піде на підвищення.

"Ломаченко змусив мене чекати бою 4 роки. Тож мені він не подобається. Хочу жорстко його побити та відправити на пенсію. Лома ніколи не був андердогом. Але цього разу я вийду в ринг у статусі чемпіона, а йому доведеться битися із хлопцем, який більший, сильніший, швидший і молодший за нього. Усе це грає не на користь Васі", – сказав Хейні у відеоанонсі Top Rank Boxing.

Хто такий Девін Хейні – наступний суперник Василя Ломаченка

Девін потрапив у боксерський зал у 7-річному віці. Туди його привів батько через те, що малий халамидник частенько брав участь у шкільних бійках. Вже у 14 років Хейні став наймолодшим представником юніорської збірної США з боксу.

В любителях “Мрія” тренувався під керівництвом наставника Флойда Мейвезера-старшого. Він і досі підтримує хороші стосунки з легендою, ба навіть тренується в його залі. Цікаво, що в юності Девін 6 разів зустрічався з ще однією сучасною зіркою боксу Раяном Гарсією. Рахунок за особистими зустрічами у “Короля” та Хейні нічийний – 3:3. Цілком можливо, вони поставлять крапку в своєму протистоянні у профі.

Загалом Хейні провів 137 боїв у аматорському рингу, зазнавши лише 7 поразок. Він 7 разів ставав чемпіоном США. У 17 років мав представляти Штати на Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро, однак напередодні форуму у правилах відбору до збірної відбулися зміни. Неповнолітнім боксерам заборонили брати участь в Олімпіаді.

Перспективний боєць вирішив не марнувати 4 роки в очікуванні на наступні Ігри-2020 й перебрався у профі. На ту мить Хейні було лише сімнадцять, оскільки у Сполучених Штатах заборонено виступати у професійному ринзі до вісімнадцяти років, йому довелось набивати руку в Мексиці на місцевих невдахах. Там він провів перші чотири переможні поєдинки, три з них завершились достроково. Далі боксував і на батьківщині, і в Мексиці. Десять з його перших п’ятнадцяти боїв відбулися в сусідній країні.

Топ боїв Хейні: від мексиканського "підпілля" до історичного чемпіонства

Зірки боксу не поспішали давати шанс юному проспекту, тож Хейні довелося довго і нудно пробиватись до титульного поєдинку, розбиваючи опозицію низького рівня. Першим серйозним випробуванням на шляху Девіна став Ксолісані Ндонгені. Американець впевнено здолав представника ПАР за очками та здобув два другорядні тимчасові титули WBC International та WBO Inter-Continental.

За 5 місяців захистив їх у бою з Антоніо Мораном, перемігши мексиканця брутальним нокаутом у 7-му раунді. Перед Девіном нарешті відкрилися двері до топ-опонентів.

У 2019-му “Мрія” вперше отримав шанс вийти на Василя Ломаченка. Для цього йому потрібно було здолати Заура Абдуллаєва, на кону їхнього протистояння стояв тимчасовий титул WBC. Американець тотально декласував росіянина однією лівою – кут Абдуллаєва зняв його з бою після 4-х раундів, посилаючись на травму.

Після тріумфу Девін викликав на бій Лому, який володів повноцінним паском WBC. Втім у Василя були геть інші плани – він сфокусувався на об’єднанні титулів з Теофімо Лопесом. Ображений Хейні дав українцю прізвисько “Ні-маченко”.

Всесвітня боксерська рада також не поспішала допомагати юному претенденту, вигадавши цікаву махінацію. Ломаченка оголосили “чемпіоном Франшизи”, а Девіну віддали повноцінний пояс WBC. Такий розвиток подій влаштовував Василя, але не Хейні. Американець не хотів миритися з ярликом “паперового чемпіона”.

Невдовзі “Мрія” вперше захистив свій пасок WBC у поєдинку з Альфредо Сантьяго. Бій пройшов усю дистанцію, за підсумком якої судді одноголосно віддали перемогу чемпіону. Перший тріумф у статусі чемпіона виглядав непереконливо.

Хейні спробував відбілити репутацію у поєдинку проти вікового кубинського екс-чемпіона Юріоркіса Гамбоа. Американець впевнено перебивав іменитого олімпійського чемпіона-2004 з першого раунду, та нарощував перевагу до фінального гонга. Втім бажаного нокауту досягти знову не вдалося.

Наступний бій проти екс-чемпіона у трьох вагових категоріях Хорхе Лінареса видався ще менш успішним. Девін знову відчайдушно кидався на ветерана, намагаючись покласти його на канвас. До чемпіонських раундів американець не розрахував сили й під завісу десятої трихвилинки ледь сам вперше не опинився в нокдауні – врятував гонг.

Кубинець марно намагався добити свою жертву, хоча виглядав яскравішим у завершальних відрізках. Хейні переважав у попередніх 9 раундах, тому судді не вагалися з переможцем.

Після четвертого захисту титулу в поєдинку з черговим колишнім чемпіоном Джозефом Діасом “паперовому чемпіону” нарешті випала нагода позбутися образливого ярлика.

Джордж Камбосос перед цим відібрав усі чемпіонські паски в Теофімо Лопеса та хотів дати ще один шанс Ломаченку. Втім Василь відмовився від бою, ставши на захист України у війні проти росії. Хейні пощастило отримати чи не перший грандіозний бій.

У першому поєдинку Девін без проблем декласував Камбососа, тримаючи його на комфортній дистанції фірмовим лівим джебом, до якого інколи додавав прямий. Реванш видався видовищнішим – австралієць огризався, ризикував. Однак і тут обійшлося без несподіванок. Так “Мрія” став першим в історії володарем чотирьох пасків в легкій вазі та захистив їх.

Зараз Девін Хейні жадає побачити своє ім’я на першій сходинці світового рейтингу боксерів поза ваговою категорією та залишити після себе боксерську “спадщину”. Для цього йому кров з носа потрібно зняти скальп з Васі.