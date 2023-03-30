Менш як 2 роки тому Джошуа перебував на піку кар’єри – один з найоплачуваніших боксерів світу, улюбленець публіки. Ну і, звичайно ж, той, кому судилося відправити Володимира Кличка на пенсію.

На поясі Ентоні виблискували 4 паски за версіями IBF, WBA, WBO та IBO, а на горизонті виднівся бій з Тайсоном Ф’юрі за звання першого абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі у XXI столітті. Експерти, інсайдери, промоутери – усі бачили в ньому спадкоємця легендарного Леннокса Льюїса, також почасти британця й останнього абсолюта в історії королівського дивізіону.

Поки “Циганський король” визначав сильнішого у трилогії з Деонтеєм Вайлдером, Джошуа вирішив дати шанс обов’язковому претенденту Олександру Усику. Вчорашній український крузер штучно набрав вагу та створив одну з найбільших сенсацій у сучасному боксі – відібрав титули у природного супертяжа з формою Шварценеггера часів "Термінатора" на його ж батьківщині. А за рік українець добив ЕйДжея на очах мільйонів фанатів в реванші. Дві поспіль болючі поразки похитнули статус топ-боксера Ентоні, а істерика після другого поєдинку зірвала маску “джентльмена”.

Вже першого квітня Джошуа вперше після фіаско від українця повернеться на ринг у бою з Джермейном Франкліном. Найбільшим досягненням американця наразі є суперечлива поразка в крайньому поєдинку з Ділліаном Вайтом. Для Ентоні цей бій буде першим з 2015 року, на кону якого не стоятиме жодного бодай другорядного титулу.

Джошуа дав осічку ще до Усика, але поквитався в реванші

У школі ЕйДжей захоплювався легкою атлетикою та футболом. До боксерського залу потрапив надто пізно, як за сучасними мірками – аж у вісімнадцять. Вже через три роки він став чемпіоном країни, провівши лише 18 поєдинків. Далі в його любительській кар’єрі було срібло чемпіонату світу в Баку, яке відкрило дорогу на домашню Олімпіаду-2012.

Через Ігри в Лондоні Джошуа навіть відклав дебют у профі, але таки приніс в скарбничку Великої Британії омріяне золото у дивізіоні понад 91 кг. Цікаво, що того ж року олімпійським чемпіоном у ваговій категорії до 91 кг став Олександр Усик.

Першої поразки у профі британець зазнав ще до зустрічі з українцем. У 2019-му Ентоні планував провести захист титулів з американцем Джарреллом Міллером, однак той напередодні бою провалив кілька допінг-тестів і не зміг отримати боксерську ліцензію.

За місяць до запланованої дати бою Міллера погодився терміново замінити мексиканець Енді Руїс, на тлі якого навіть Тайсон Ф’юрі здавався “Містером Олімпія”. Попри кілька зайвих кілограмів Руїс міг похизуватись блискавичними ударами, які чотири рази відправили Джошуа на канвас. Після останнього падіння Ентоні рефері зупинив поєдинок – нокаут.

Того ж року ЕйДжей поквапився взяти реванш у мексиканця. Другий бій тривав усі заплановані 12 раундів, за підсумками яких судді одноголосно з розгромною перевагою віддали перемогу британцю (118-110, 119-109 та 118-110).

Очевидно, після першої поразки від Усика роздільним рішенням Джошуа також збирався довести, що це випадковість, та повернути втрачені титули. У реванші британець виглядав значно небезпечнішим і ледь не відправив українця в нокаут. Втім Олександр взяв більшість раундів, пережив бомбардування у 9-й трихвилинці, а під завісу бою продемонстрував повну домінацію.

Ентоні та Хірн списали подвійне фіаско на наставників та безлад у тренувальному таборі. Нібито, перед боєм з Франкліном усі ці проблеми вдалося виправити. Колишнього тренера Роберта Гарсію замінив Деррік Джеймс. За словами промоутера, віднині команда не ставиться до Джошуа, як до суперзірки.

Джермейн Франклін – пройдисвіт, який дав бій Ділліану Вайту

Джермейн може похизуватись успішною любительською кар’єрою. Серед його досягнень – перемога на турнірі “Золоті рукавиці” та виступи за збірну США. Свого часу “Вбивця” навіть претендував на участь в Олімпійських іграх-2016, однак поквапився з переходом у профі.

На найвищому рівні Франклін стартував не надто впевнено, знищуючи до 2019 року опозицію доволі низького рівня. Далі взагалі зник з радарів на 2,5 роки. Підібратись до вершини боксу йому допоміг контракт з промоутером Дмитром Салітою – уродженцем Одеси.

Вибитись “з хама в пана” Джермейну дозволив поєдинок проти іменитого Ділліана Вайта у листопаді минулого року. Попри поразку, американець дав гідний бій колишньому супернику Ф’юрі. Рішення суддів обурило багатьох глядачів та експертів – американець набоксував якщо не на перемогу, то бодай на нічию. Втім судді вирішили подарувати тріумф господарю арени, нічийний результат побачив лише один з арбітрів (115-115, 116-112, 116-112).

Очевидно, Джошуа обрав не найзірковішого опонента для повернення на ринг. Британець хоче знову відчути впевненість у ринзі, позбутися привида поразки від Усика за плечима, розносити й декласувати. Однак для критики наступного суперника ЕйДжея забракне аргументів – Франклін продемонстрував, що він боєць приблизно того ж рівня, що і Ділліан Вайт. Реабілітувати кар’єру з таким опонентом зовсім не соромно.

Пан або пропав: Джошуа конче потрібна перемога нокаутом і бій із Ф’юрі

У рекорді Ентоні наразі 24 перемоги (22 нокаутом) і 3 поразки в 27 боях. Він значно вищий за Франкліна (198 см – 188 см), має більший розмах рук (208 – 196). Послужний список американця на цю мить – 21 перемога (14 нокаутом) і 1 поразка у 22 боях. На боці Джермейна грає час, він молодший за ЕйДжея на 4 роки. Обидва боксують переважно в лівобічній стійці (правші).

З переваг Франкліна можна зазначити любов до позиційного боксу, що не вдається його візаві. Найімовірніше, він працюватиме другим номером. Спробує перехоплювати атаки британця, зустрічатиме джебом, відповідатиме на пресинг розмашистим лівим хуком і головне – виходитиме на середню дистанцію, де може класно комбінувати.

Франклін однозначно розраховуватиме провести у ринзі якомога більше раундів, щоб сповільнити Ентоні. Тому йому потрібно створити труднощі у ближній рубці – збивати дихання ударами по корпусу, уникати затяжного клінчу та ховати підборіддя від аперкотів.

Джошуа достатньо загнати опонента в кут чи притиснути до канатів і підключити фірмові комбінації. Джермейн має шкідливі звички застоюватись в небезпечній позиції, ховатися за блоком і ковтати бомби – ЕйДжей цієї помилки не пробачить.

Франкліну нічого втрачати у поєдинку з Джошуа, тож йому й нічого боятися. Гідна поразка за підсумками 12 раундів вже вважатиметься великим досягненням для американця.

Тоді як Ентоні жадає достроково завершити поєдинок нокаутом, аби голосно нагадати про себе. У випадку програшу, Джошуа обіцяв завершити кар’єру. Тоді як перемога подарує йому останній шанс повернутись у боротьбу за титули.

Цілком можливо, що його наступним суперником стане Тайсон Ф’юрі, адже це британське протистояння цікавить “Циганського короля” набагато більше, ніж об’єднання чемпіонських поясів із Усиком.

Інше чтиво Спорт 24 про бокс

З рингу – до тюряги: кокаїн, брутальне насильство і втеча від армії, кримінальна сага у чотирьох актах

"Моє обличчя залило кров'ю": виграв чемпіонат Європи зі зламаною рукою і бився на очах у Мухаммеда Алі та Фіделя Кастро

"Наші з Усиком раунди збігались": боксер із "картою поляка" – про тренера Кличків, респект Холіфілда і дебют у США