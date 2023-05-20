У сучасному світі боксу далеко не кожному топ-бійцю випадає нагода поборотись бодай за один титул, не говорячи вже про усі 4 головні паски. Ця несправедливість оминула Василя Ломаченка. Він отримає вже другий шанс стати абсолютом в легкій вазі. Для цього йому потрібно перемогти свою повну протилежність – американського чемпіона світу Девіна Хейні, який володіє поясами за версіями WBC, WBA, IBF і WBO.

Бій Ломаченко – Хейні відбудеться у ніч на 21 травня, в Лас-Вегасі. Основний кард стартуватиме о 05:00, а головний поєдинок вечора розпочнеться не раніше 06:00 за Києвом.

В Україні вечір боксу транслюватимуть безплатно на YouTube-каналі Top Rank. Подивитись його можна буде виключно у нашій країні, для користувачів з інших регіонів відео заблоковане. За кордоном бій покажуть на телеканалах ESPN+ (платний перегляд) та Sky Sports.

Надійний букмекер FAVBET вважає фаворитом бою Девіна Хейні. Перемогу американця фахівці оцінили коефіцієнтом 1,47. Успіх Василя Ломаченка стане несподіванкою – 3,30. Нічия помножить ставку на 17,0.

Експерти переконані, що поєдинок пройде усі заплановані 12 раундів – 1,22. Коефіцієнт на те, що переможець визначиться до фінального гонга складає 4,00. Достроковий тріумф Ломаченка оцінюють коефіцієнтом 8,00, а Хейні – 7,50.

Місія (не)здійсненна: друга спроба Василя Ломаченка стати абсолютним чемпіоном

Шляхи до вершини легкої ваги у Хейні та Ломаченка були кардинально різними. Протягом своєї любительської кар’єри українець здобув два олімпійських золота у 2008 та 2012 роках, двічі підкорив чемпіонати світу та один раз чемпіонат Європи.

Єдину поразку в аматорський рекорд Ломі записав росіянин Альберт Селімов у фіналі ЧС-2007. Вже за рік Василь поквитався зі своїм кривдником на Олімпіаді в Пекіні, а у складі Українських отаманів розбив Селімова вдруге, поставивши крапку в любительській трилогії.

Уродженець Білгород-Дністровського перебрався у профі-ринг в статусі видатного аматора з дивовижним рекордом 396-1. Тому не дивно, що на нього полювали чи не усі імениті промоутери. Поки більшість з них пропонувала вигідні контракти, старий лис Боб Арум знав, чим насправді зацікавити боксера – шансом поборотись за титул вже у своєму другому поєдинку, чого досі нікому не вдавалося.

Перший похід Ломаченка за вакантним чемпіонським паском WBO у напівсередній вазі вийшов провальним. Орландо Салідо втратив можливість поборотись за титул ще на вагах, не вклавшись в ліміт на 1 кг. Попри це мексиканець записав в рекорд українцю першу поразку у професіоналах, вдавшись до дуже брудного боксу – в’язав і регулярно бив нижче пояса.

Оскільки, титул ще залишався вакантним, "Сірий кардинал" Боб Арум підметушився організувати новоспеченому улюбленцю другий похід за паском. Цього разу Василь не змарнував своєї нагоди, здолавши Гері Расселла. Так Лома став чемпіоном світу вже у третьому своєму поєдинку. Далі підкорив другу напівлегку вагу і 135-фунтовий дивізіон.

У 2020 році українець несподівано програв за очками Теофімо Лопесу в бою за титул абсолюта. Боксуючи з травмою руки, Ломаченко віддав першу половину поєдинку та марно намагався надолужити пропущене з 7-го раунду.

Після поразки Василь не шукав собі "мішків" – переміг нокаутом Накатані, з яким Тео мав серйозні проблеми, а потім ледь не покалічив Річарда Коммі. Ганець буквально виживав у ринзі з 7-го раунду.

Тим часом Теофімо встиг програти усі паски Джорджу Камбососу. Австралієць знав, що його не вважатимуть повноцінним чемпіоном, поки він не переможе українця. Тому був готовий дати Ломаченку ще один шанс.

Бій не відбувся через повномасштабне вторгнення росії в Україну. Василь вирішив залишитись на Батьківщині й продовжити службу в теробороні Білгород-Дністровського. Камбососу нічого не залишалося, як об’єднати титули з Девіном Хейні, який володів поясом WBC. Американець здобув впевнену перемогу в першому бою та встиг захистити паски у реванші.

Плани Ломаченка змінились – він вирушив до США, де провів бій зі своїм колишнім спаринг-партнером Джемейном Ортісом. "Технік" прекрасно знав слабкості та переваги українця, тому видав дуже конкурентну першу половину поєдинку. Під завісу бою Василь підвищив темп та перебоксував екс-асистента.

Перемога Ломи над юним проспектом здалася багатьом експертам не надто переконливою. Вони в один голос заговорили про те, що до українця підкрадається старість.

Гра у квача тривалістю 4 роки: Девін Хейні спіймав Ломаченка і хоче відправити на пенсію

Девін Хейні може похизуватися успішною, але не надто довгою аматорською кар’єрою. Вже у 14 років він став наймолодшим представником юніорської збірної США з боксу, тоді ж вперше привернув до себе увагу.

У сімнадцять Хейні мав вирушити на Олімпійські ігри в Ріо-де-Жанейро, але напередодні форуму у правилах відбору до збірної відбулися зміни. Неповнолітнім боксерам заборонили брати участь в Олімпіаді. Девін не чекав 4 роки до наступних Ігор та перебрався у профі.

Провести свої перші поєдинки американцю довелося у Мексиці, через те, що в Сполучених штатах у професіоналах боксувати можна лише з вісімнадцяти. Топ-боксери не поспішали давати шанс юному проспекту, тому йому довелося довго і нудно пробиватися на вершину, гамселячи невдах.

Хейні не втомлюється щоразу повторювати, що бою з Ломаченком йому довелося чекати 4 роки. Тоді він був не більш ніж перспективним претендентом на пояс WBC, а Василь марив об’єднанням титулів.

Рекорд Девіна бездоганний – 29 перемог, 15 нокаутом і нуль у графі поразок. За плечима Ломи 19 поєдинків, 17 перемог, з них 11 нокаутом. Що важливо, п’ятнадцять з усіх боїв українця були титульними. Американця ж звинувачують у поєдинках з підстаркуватими екс-чемпіонами.

Показовою паралеллю у кар’єрах обох зірок легкої ваги є бої з Хорхе Лінаресом. У ринзі з венесуельським володарем потужної гармати обом довелося несолодко. Для Ломаченка це був перший поєдинок у 135-фунтовому дивізіоні. Українець заволодів значною перевагою по ходу поєдинку, але у 6-му раунді пропустив правий прямий Лінареса та вперше у кар’єрі опинився в нокдауні. Це не завадило Василю повернутися до справи й нокаутувати Лінареса у 10-й трихвилинці.

Хейні марно намагався нокаутувати Хорхе протягом 9 стартових раундів. У 10-й трихвилинці ледь сам не опинився в нокдауні, але дожив до перерви. Далі віддав ветерану усі чемпіонські раунди. Попри подібність обох поєдинків, є одна важлива деталь – Василь бився з найкращою версією Лінареса, а Девін провів венесуельця на росію програвати місцевим невдахам.

Найдорожчим скальпелем в колекції Хейні є Камбосос. Але зараз австралієць і близько не зрівняється за рівнем з Ломою. Без сумніву, для Девіна цей бій стане найбільшим викликом у кар’єрі. І він зарікся відправити українця на пенсію.

Останній шанс Ломи: старий кінь борозни не зіпсує?

Василь вперше у своїй кар’єрі підходить до поєдинку в статусі аутсайдера – на 11 років старіший за свого опонента, нижчий на 3 сантиметри, ще й значно поступається за розмахом рук (180 см проти 166 см). Найбільша різниця між опонентами простежується у габаритах. Лома – неприродний легковаговик, тому він завжди здається меншим на тлі своїх візаві. А тим паче у порівнянні з Хейні, який ледь вкладається у 135 фунтів (61,23 кг).

На зважуванні перед боєм Девін показав вагу 134,9 фунта. Втім до стартового гонга в нього буде майже 30 годин, щоб повернути воду в організм й відновити сили. У ринзі він може бути більшим за Лому лише за найменшими оцінками на понад 5 кілограмів.

У бою ми побачимо престижну шахову партію – кожен рух Хейні та Ломаченка буде вивіреним, мінімум браку. Девін вважається одним з найкращих контрпанчерів дивізіону. Боксує у лівосторонній стійці (правша). Класно насипає лівим подекуди подвійним джебом та швидко пересувається на довгих ногах – так він може тримати опонента на комфортній дальній дистанції. Ударна потужність у Хейні не надто висока, тож повторити подвиг Лінареса навряд вийде.

Шульга Ломаченко не надто активно працює у стартових раундах. Довго розвідує суперника, не поспішає ризикувати, внаслідок чого втрачає очки. Девін може банально тримати його передньою рукою до 6-ї трихвилинки, а далі "засушити" бій.

Протиотрутою Василя від зловісного джебу американця може стати його чудова робота ніг – він вміє класно зближуватися, завдавати блискавичну комбінацію та втікати на безпечну відстань. Але раціональніше було б приклеїтися до Хейні на ближню дистанцію, звідки йому буде незручно й небезпечно викидати джеб. Очевидно, Лома буде розкручувати, заходити за передню руку, аби донести лівий хук.

Девін неодноразово звинувачував українця у брудному боксі, мовляв, той встигає викинути праву після команди "брейк". Звичайно, американець трохи перебільшує. Хейні також любить притримати руки візаві. У будь-якому разі, рефері Харві Док дозволить обом бійцям іноді вдатися до хитрості.

За правилом боксу, судді більш прихильні до чемпіонів, аніж до претендентів. Тим паче уся четвірка складатиметься з американців – Док, Девід Сазерленд, Тім Чітем й Дейв Моретті. Хоча і тут є нюанс.

Цей бій, найімовірніше, стане останнім для Девіна під опікою Top Ranks. Боб Арум напевне хоче, аби титули пояси залишились у його бійця – Ломаченка. Хоча у разі програшу, Хейні матиме право вимагати реванш і може залишитися ще на один-два поєдинки під крилом Боба.

Очевидна слабкість Василя – це вік. За правилами боксу, хороший великий боєць обов’язково переможе хорошого менш габаритного бійця, а старий чемпіон повинен програти молодшому. У бою з Ортісом було помітно, як йому доводиться економити сили. З іншого боку, Лома має підходити до цього бою у кращій формі ніж торік.

Відверта неприязнь багатьох українців залишає питання щодо його морального стану. У Ломаченка не знайшлося слів, щоб публічно й голосно засудити війну росії проти України, зате він заступився за ченців московського патріархату в Лаврі.

Якщо закрити очі на це, фанів боксу очікує грандіозне протистояння молодості проти досвіду. Обидва бійці мріють вписати своє ім’я в історію. У випадку з Ломою, це його останній шанс потрапити в Зал Слави. Тоді як Хейні має ще достатньо часу, аби залишити після себе спадщину, можливо, навіть в іншому дивізіоні.